„Așa cum au promis, ar fi bine să înceapă procesul de redeschidere a acestei CĂI NAVALE INTERNAȚIONALE ȘI RAPID!”, a declarat Trump.

Încărcătura diplomatică a situației este amplificată de acuzațiile conform cărora Iranul ar fi plasat mine în apele strâmtorii, chiar dacă forțele navale ale Teheranului și unitățile responsabile de „plasarea minelor” au suferit pierderi grele.

Trump a afirmat că reputația internațională a Iranului a fost grav afectată, iar liderii rămași ai regimului se confruntă cu o presiune tot mai mare. În pofida acestor tensiuni, fostul președinte a precizat că a fost informat de vicepreședintele american JD Vance, emisarul special Steve Witkoff și Jared Kushner despre o întâlnire de 20 de ore cu oficialii iranieni, desfășurată la Islamabad, sub auspiciile liderilor pakistanezi, mareșalul Asim Munir și premierul Shehbaz Sharif.

„Sunt bărbați extraordinari care îmi mulțumesc în mod constant pentru salvarea a 30 până la 50 de milioane de vieți în ceea ce ar fi fost un război oribil cu India. Întotdeauna apreciez astfel de cuvinte — amploarea umanitară este de neimaginat”, a adăugat Trump, referindu-se la contribuția sa în evitarea unui conflict major în Asia de Sud.

Cu toate acestea, principalul punct de dispută rămâne programul nuclear al Iranului. „Există un singur lucru care contează — IRANUL NU ESTE DISPUS SĂ RENUNȚE LA AMBIȚIILE NUCLEARE!”, a subliniat Trump.

Deși discuțiile din Islamabad au condus la unele progrese, liderul american consideră că niciun acord nu poate fi mai important decât împiedicarea regimului de la Teheran să obțină o armă nucleară.

„Așa cum am spus mereu, încă de la început, și cu mulți ani în urmă, IRANUL NU VA AVEA NICIODATĂ O ARMĂ NUCLEARĂ!”, a reiterat el.

Printre negociatorii iranieni s-au numărat Mohammad-Bagher Ghalibaf, Abbas Araghchi și Ali Bagheri, care s-au arătat inflexibili în această privință, potrivit echipei lui Trump. Situația tensionată din Strâmtoarea Hormuz și ambițiile nucleare ale Iranului rămân subiecte cheie pe agenda diplomației globale.

