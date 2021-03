La reuniunea Consiliului European, care va avea loc în sistem videoconferință, oficialii europeni l-au invitat pe Joe Biden pentru a-și prezenta viziunea privind cooperarea dintre SUA și UE, a scris și președintele Consiliului European, Charles Michel pe Twitter, conform Digi24.

Looking forward to welcome @POTUS at this weeks European Council meeting.



I have invited the President of the US to join our meeting for him to share his views on our future cooperation.



Time to rebuild our transatlantic alliance. pic.twitter.com/SCyEnUmfxb