Îl acuză de exces de autoritate

Reprezentantul CSM punctează o anomalie în noua procedură: cerințele de raportare lipsesc cu desăvârșire în cazul judecătorilor care soluționează spețe civile. Această disparitate întărește argumentul că noile reguli sunt specifice și restrictive doar pentru magistrații din zona penală.

Liviu Odagiu îl acuză pe președintele Nicușor Dan de un exces de autoritate fără precedent. Potrivit șefului CSM, refuzul de a semna decretele de pensionare până la primirea unor detalii despre dosarele cu risc de prescripție încalcă cadrul legal actual. Odagiu a punctat că președintele nu are competența legală de a cere informații specifice din activitatea de judecată a magistraților.

„Până la preşedintele actual al României, niciodată Administraţia Prezidenţială nu a cerut informaţii suplimentare. La ora actuală, exclusiv pentru judecătorii care judecă în materie penală, exclusiv pentru dânşii, Administraţia Prezidenţială solicită informaţii referitoare la numărul de dosare aflate pe rol şi, ceea ce mie mi se pare foarte grav, la situaţia inculpaţilor din dosar, în sensul să dacă există un risc sau nu de prescriere a infracţiunilor, câte dosare sunt în această situaţie şamd. Or, ca să apreciezi dacă se prescrie sau nu răspunderea pentru o faptă penală, tu faci un adevărat act de judecată. Eu, ca să pot să răspund preşedintelui României, ar trebui fie să întreb pe judecătorul cauzei şi să-l oblig să încalce legea spunându-mi care este părerea lui, dacă se prescrie, fie să încalc chiar eu legea, solicitând dosarele şi să verific eu(…)”, a explicat Liviu Gheorghe Odagiu, joi.

„Cel care stabilește dacă răspunderea penală este prescrisă este exclusiv judecătorul cauzei”, a punctat președintele CSM, respingând cererile Președinției.

Nu va furniza astfel de informații

Odagiu a afirmat categoric că nu va furniza astfel de informații, considerându-le inutile pentru procesul de pensionare, și a garantat că, sub mandatul său, nicio hârtie înaintată șefului statului nu va încălca prevederile legale doar pentru a satisface solicitările Administrației Prezidențiale.

Potrivit acestuia, „cu colegii din civil nu este o problemă” atunci când documentele lor ajung la Administraţia Prezidenţială pentru a fi semnate în vederea pensionării.

Liviu Odagiu a atras atenția asupra unui paradox creat de Administrația Prezidențială: în timp ce magistrații din civil se pot pensiona fără impedimente, cei din penal se lovesc de refuzul președintelui de a semna decretele.

Reprezentantul CSM a subliniat că pensionarea este un drept al judecătorului, iar rolul președintelui se limitează la verificarea condițiilor legale, nu la aprecierea oportunității. Acesta a dezvăluit că există cereri blocate încă din luna decembrie, deși CSM a transmis întreaga documentație prevăzută de lege.

Întrebat dacă acțiunile șefului statului reprezintă un abuz, Liviu Gheorghe Odagiu a evitat acest termen, considerându-l prea dur.

Totuși, el a subliniat că această atitudine a Administrației Prezidențiale nu are niciun fundament în legislația actuală, precizând că „nu este o conduită pe care vreo dispoziție legală să i-o impună președintelui României”.

Un conflict similar a izbucnit anul trecut

Relația dintre CSM și președintele Nicușor Dan a fost marcată de tensiuni încă de la jumătatea anului trecut. La acea vreme, un conflict similar a izbucnit după ce șeful statului a refuzat să semneze decretele de pensionare pentru mai mulți magistrați, generând primele blocaje în sistemul judiciar.

CSM reclamă un blocaj fără precedent la Cotroceni. Printr-o scrisoare deschisă, Consiliul atrage atenția că președintele Nicușor Dan a lăsat în așteptare zeci de dosare esențiale pentru funcționarea sistemului judiciar. Din totalul de 51 de decrete înaintate, care vizează atât pensionări, cât și numiri de noi magistrați, doar unul a primit semnătura prezidențială, situație catalogată de forul magistraților drept un impas administrativ sever.

Ca replică la acuzațiile CSM, Nicușor Dan a afirmat că este un cunoscător al problemelor din justiție și că își dorește o colaborare activă cu forul magistraților. Președintele a respins ideea unui blocaj deliberat, explicând că neîndeplinirea unor criterii formale și caracterul incomplet al documentației au fost singurele motive pentru care anumite cereri de pensionare nu au fost încă semnate.

Cum s-a ajuns la prescrierea a zeci de dosare de corupție prin delegarea judecătorilor de caz

Trei politicieni, șase oameni de afaceri, cinci medici și două vedete sunt în Top 20 inculpați de lux ale căror dosare așteaptă de la judecători soluția încetării procesului penal ca urmare a împlinirii termenului de prescripție. Este vorba despre ultimul „lot” de dosare care încă n-au fost închise din cele peste 13.000 de cauze în care statul a pierdut dreptul să-i tragă la răspundere penală pe făptuitori urmare a deciziilor Curții Constituționale și ale Înaltei Curți.

Prescripția în materie penală înseamnă stingerea dreptului statului de a trage la răspundere făptuitorul după trecerea unui orizont de timp clar stipulat în Codul penal.

Scandalul provocat de acuzațiile premierului Ilie Bolojan cu privire la pensionarea „prea rapidă, la 48 de ani” în cazul magistraților a determinat reacții vehemente, anul trecut, fără precedent din partea instanțelor.

Judecătorii acuză volumul excesiv de muncă raportat la numărul prea mic de angajați din sistemul de justiție, iar încărcătura de dosare „cu mult peste limita rezonabilă” afectează sănătatea fizică şi mentală a personalului implicat. 

Magistrații nu fac însă nicio referire la dosarele care se judecă și câte zece ani doar pe fond până ce inculpații, incriminați pentru fapte grave, scapă de pedepse prin intervenirea  prescripției răspunderii penale.


Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri - Filme și seriale: Martin Scorsese apare în cel mai nou film Star Wars | Nicolas Cage este Omul Păianjen la 62 de ani

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
„Ți-ai cheltuit banii de pensie pe alcool. Frustrato”. Scandal fără precedent în showbiz. Bianca Drăgușanu, atac extrem de dur la adresa Monicăi Tatoiu. Toți și-au dat coate când au văzut ce se întâmplă între ele
Viva.ro
„Ți-ai cheltuit banii de pensie pe alcool. Frustrato”. Scandal fără precedent în showbiz. Bianca Drăgușanu, atac extrem de dur la adresa Monicăi Tatoiu. Toți și-au dat coate când au văzut ce se întâmplă între ele
Cele două femei celebre s-au logodit! Se iubesc și nu se mai ascund! Mulți nici nu știau că au o relație! Asta da surpriză în showbiz!!
Unica.ro
Cele două femei celebre s-au logodit! Se iubesc și nu se mai ascund! Mulți nici nu știau că au o relație! Asta da surpriză în showbiz!!
Melania Trump, criticată dur pentru o alegere vestimentară. Motivul pentru care Prima Doamnă a Statelor Unite a fost aspru judecată pentru apariția ei publică: "Arată ridicol." Video
Elle.ro
Melania Trump, criticată dur pentru o alegere vestimentară. Motivul pentru care Prima Doamnă a Statelor Unite a fost aspru judecată pentru apariția ei publică: "Arată ridicol." Video
gsp
Legendele Italiei n-au milă de Chivu » Ce i-a cerut Di Canio
GSP.RO
Legendele Italiei n-au milă de Chivu » Ce i-a cerut Di Canio
Se mărită din nou, la 44 de ani! Imaginea care a aruncat internetul în aer
GSP.RO
Se mărită din nou, la 44 de ani! Imaginea care a aruncat internetul în aer
Parteneri
Ultima oră! Gest fără precedent, anunțat acum! Trump, rugăminte uriașă pentru Nicușor Dan! Mișcare care poate schimba totul pentru România! Puțini lideri au primit o astfel de invitație
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Gest fără precedent, anunțat acum! Trump, rugăminte uriașă pentru Nicușor Dan! Mișcare care poate schimba totul pentru România! Puțini lideri au primit o astfel de invitație
Incredibil ce spune Maria Constantin despre Gabriela Cristea, la 9 ani de la scandalul cu Marcel Toader, fostul lor soț: "Nu le doresc nici dușmanilor". Au împărțit același bărbat și același coșmar
Avantaje.ro
Incredibil ce spune Maria Constantin despre Gabriela Cristea, la 9 ani de la scandalul cu Marcel Toader, fostul lor soț: "Nu le doresc nici dușmanilor". Au împărțit același bărbat și același coșmar
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Alte știri

Bandele românești și albaneze ocolesc controalele de frontieră și comit spargeri în serie în Marea Britanie, avertizează un fost detectiv
Știri România 19:33
Bandele românești și albaneze ocolesc controalele de frontieră și comit spargeri în serie în Marea Britanie, avertizează un fost detectiv
Rezultatele loto din 19 februarie 2026. Care sunt numerele câștigătoare extrase joi
Știri România 18:57
Rezultatele loto din 19 februarie 2026. Care sunt numerele câștigătoare extrase joi
Parteneri
Miza de la Washington. Poate participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii să spele imaginea democrației române după anularea alegerilor?
Adevarul.ro
Miza de la Washington. Poate participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii să spele imaginea democrației române după anularea alegerilor?
Dinamovistul care sare în apărarea lui Dennis Politic: “Nu ne-a păcălit cu nimic! Am făcut o afacere foarte bună”
Fanatik.ro
Dinamovistul care sare în apărarea lui Dennis Politic: “Nu ne-a păcălit cu nimic! Am făcut o afacere foarte bună”
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Financiarul.ro
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Superliga.ro (P)
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Steven Nsimba, un exemplu despre cum să nu renunți. Drumul din Liga a 3-a spre cupele europene
Steven Nsimba, un exemplu despre cum să nu renunți. Drumul din Liga a 3-a spre cupele europene
Parteneri
Iulia Vântur a trecut prin clipe dificile alături de familia partenerului ei, Salman Khan. Tatăl actorului, Salim Khan, a ajuns la spital
Elle.ro
Iulia Vântur a trecut prin clipe dificile alături de familia partenerului ei, Salman Khan. Tatăl actorului, Salim Khan, a ajuns la spital
Cel mai nou cuplu din România! Sportivele noastre și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților: „Te iubesc, prințesă!”
Unica.ro
Cel mai nou cuplu din România! Sportivele noastre și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților: „Te iubesc, prințesă!”
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”
Viva.ro
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”

Monden

Cine este George Mirancea de la „Chefi la cuțite”, sezonul 17. „Am gătit pentru Angelina Jolie și Brad Pitt”
Stiri Mondene 18:00
Cine este George Mirancea de la „Chefi la cuțite”, sezonul 17. „Am gătit pentru Angelina Jolie și Brad Pitt”
Cum a ajuns Jesus del Cerro în România și în ce zone din țara noastră visează să filmeze: „Loc spectaculos, energie aparte”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:02
Cum a ajuns Jesus del Cerro în România și în ce zone din țara noastră visează să filmeze: „Loc spectaculos, energie aparte”
Parteneri
„E oficial, nu e luat, e dat!” Mihai Bobonete, anunț-șoc despre Andi Moisescu la „Românii au talent”. Recunoaște juratul divorțul de Olivia Steer? Vezi dialogul uluitor din culise!
TVMania.ro
„E oficial, nu e luat, e dat!” Mihai Bobonete, anunț-șoc despre Andi Moisescu la „Românii au talent”. Recunoaște juratul divorțul de Olivia Steer? Vezi dialogul uluitor din culise!
Domeniul cu cele mai mici salarii medii: 3.900 de lei pe lună. La polul opus, IT, petrol şi automatizări
ObservatorNews.ro
Domeniul cu cele mai mici salarii medii: 3.900 de lei pe lună. La polul opus, IT, petrol şi automatizări
Știrea a explodat acum! Donald Trump, gafă uriașă la Washington față de Nicușor Dan. Moment jenant la cel mai înalt nivel! Nu se poate așa ceva! Un moment intens comentat la Washington!
Libertateapentrufemei.ro
Știrea a explodat acum! Donald Trump, gafă uriașă la Washington față de Nicușor Dan. Moment jenant la cel mai înalt nivel! Nu se poate așa ceva! Un moment intens comentat la Washington!
Parteneri
Gigi Becali are un nou rival în politica din România: „Vrea să arate că e șmecher, dar e vai de capul lui”
GSP.ro
Gigi Becali are un nou rival în politica din România: „Vrea să arate că e șmecher, dar e vai de capul lui”
Campionul României a semnat cu Asia Express! GSP are toate detaliile
GSP.ro
Campionul României a semnat cu Asia Express! GSP are toate detaliile
Parteneri
Primă de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu lucrează și nu învață
Mediafax.ro
Primă de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu lucrează și nu învață
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
Redactia.ro
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
„Nu pot duce suferința asta, e prea mare” Sora lui Sorin Iacob își strigă durerea, la mai bine de o săptămână de când afaceristul și-a pierdut viața alături de soția însărcinată
KanalD.ro
„Nu pot duce suferința asta, e prea mare” Sora lui Sorin Iacob își strigă durerea, la mai bine de o săptămână de când afaceristul și-a pierdut viața alături de soția însărcinată

Politic

Nicuşor Dan va ține un scurt discurs la prima reuniune a Consiliului pentru Pace organizat de Donald Trump la Washington
Politică 13:35
Nicuşor Dan va ține un scurt discurs la prima reuniune a Consiliului pentru Pace organizat de Donald Trump la Washington
Sorin Grindeanu a anunțat ce profil de persoană vrea la SRI și SIE: „Să nu transforme serviciile secrete în anexe ale unor partide sau ale unor ONG-uri”
Politică 18 feb.
Sorin Grindeanu a anunțat ce profil de persoană vrea la SRI și SIE: „Să nu transforme serviciile secrete în anexe ale unor partide sau ale unor ONG-uri”
Parteneri
Proiectul Sălii Polivalente de la Iași, un nou „șut în bară”: vorbim după 2028. Două ordonanțe de Guvern interzic reluarea licitației ratate recent. Reacție furioasă a primarului
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul Sălii Polivalente de la Iași, un nou „șut în bară”: vorbim după 2028. Două ordonanțe de Guvern interzic reluarea licitației ratate recent. Reacție furioasă a primarului
Cum s-a gândit Ministerul Muncii să salveze angajații unor mari companii aflate în prag de faliment. Pierderi de miliarde și mii de muncitori în pericol
Fanatik.ro
Cum s-a gândit Ministerul Muncii să salveze angajații unor mari companii aflate în prag de faliment. Pierderi de miliarde și mii de muncitori în pericol
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată
Spotmedia.ro
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată