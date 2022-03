Jurnalist american, fost colaborator al New York Times, ucis lângă Kiev. Forțele ruse au deschis focul asupra mașinii în care se afla

„Invadatorii ucid cu cinism chiar și jurnaliştii din mass-media internaționale care încearcă să arate adevărul despre atrocitățile trupelor rusești în Ucraina. Astăzi, un corespondent în vârstă de 51 de ani al New York Times de renume mondial a fost împușcat mortal în Irpen. Un alt jurnalist a fost rănit. În prezent, încearcă să scoată victima din zona de luptă”, a scris Andrei Nebitov, șeful poliției din regiunea Kiev, pe Facebook.

Informația a fost confirmată ulterior și de New York Times, care a transmis că este profund afectat de veste, precizând că Brent Renaud a colaborat de multe ori cu ziarul, dar că nu era trimis de publicație acum în Ucraina, legitimația prezentată de poliția ucraineană fiind emisă acum câțiva ani.

Response from a New York Times spokesperson in regard to the death of Brent Renaud in Ukraine. pic.twitter.com/K11eW685yr — NYTimes Communications (@NYTimesPR) March 13, 2022

Acreditarea de presă a jurnalistului Brent Renaud, ucis de forțele ruse – Foto: Interfax

Jurnalist video premiat de-a lungul carierei, Brent Renaud, în vârstă de 51 de ani, a fost împușcat când forțele ruse au deschis focul asupra unei mașini în apropiere de Irpin.

Un alt jurnalist, aflat cu el în acel moment, a fost dus la spital pentru îngrijiri medicale, ca urmare a atacului.

Într-o filmare publicată pe Facebook, acesta povestește că au ajuns sub focul forțelor inamice în timp ce filmau refugiații care se evacuau. Despre colegul său, afirmă că ultima oară a văzut că este împușcat în gât.

„Sunt din SUA. Am trecut de primul pod în Irpin și mergeam să filmăm alți refugiați care plecau. Eram într-o mașină, cineva ne-a oferit să ne ducă până la celălalt punct. Am trecut de un punct de control și au început să tragă în noi. Șoferul a întors, dar au continuat să tragă. Prietenul meu, Brent Renaud, a fost împușcat și lăsat în urmă. Nu știu cum e, am văzut că era împușcat în gât, am fost separați și pe mine m-a adus o ambulanță aici”, spune jurnalistul.

Este al doilea incident în care o echipă de jurnaliști străini ajunge sub focul forțelor ruse. Echipa de jurnaliști a televiziunii britanice Sky News a fost atacată, în primele zilei ale invaziei rusești, într-o zonă de lângă capitala ucraineană. Corespondentul Stuart Ramsay a fost rănit, iar cameramanul Richie Mockler a fost nimerit de două ori în vesta antiglonț.

