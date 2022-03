Totul s-a întâmplat luni, în timp ce jurnaliștii se îndreptau către orașul Bucha, unde cu o zi înainte un convoi rus fusese distrus de armata ucraineană.

„Contacte de încredere din oraș ne-au spus că este liniște și ne-au promis că ne vor arăta convoiul și ne vor spune ce s-a întâmplat”, relatează Stuart Ramsay.

Orașul se află la doar 30 de kilometri de centrul Kievului, însă Ramsay spune că au parcurs distanța către Bucha în câteva ore, pentru că ”drumurile au fost închise” și au fost redirecționați de nenumărate ori.

”Pe drumul nostru, în depărtare, am putut vedea elicoptere rusești care se încrucișează în aer, îndreptate spre pământ în timp ce deschideau focul”, continuă jurnalistul, adăugând că peisajul rural din jur se transforma în fața lor într-un câmp de luptă.

La ultimul punct de control ucrainean li s-a sugerat să se întoarcă, lucru pe care l-au făcut. Însă drumurile deveniseră foarte nesigure și se transformaseră ”instantaneu” în noi linii de front.

Iată, mai jos, relatarea jurnalistului despre momentul atacului:

”Ne-am oprit la un punct de control și am vorbit cu soldații și poliția, întrebându-i dacă drumul spre Kiev este practicabil.



Un ofițer de poliție s-a dus la mașină și ne-a dat înghețată prin geam, spunându-ne că putem face stânga și mergem pe drumul spre Kiev – a spus că este deschis.



Am pornit, dar a fost o liniște de moarte și eram îngrijorați. Dar am călătorit încet înainte spre o intersecție. Era moloz pe drum, dar acum este normal. Nu erau soldați, totul părea pustiu.

Recomandări EXCLUSIV. Profesoară rusă dezvăluie rezultatul surprinzător al unui sondaj printre locuitorii unui bloc uriaș de 20 de etaje din Rusia, aproape cât un oraș. Câți susțin războiul lui Putin?

Și apoi din senin a avut loc o mică explozie și am văzut că ceva a lovit mașina și o anvelopă a explodat. Ne-am oprit. Și atunci lumea noastră s-a întors cu susul în jos. Stuart Ramsay, corespondent Sky News:

Prima dată a crăpat parbrizul. Operatorul Richie Mockler s-a înghesuit pe podeaua mașinii. Apoi am fost sub atac total.

Gloanțele au căzut în cascadă asupra întregii mașini, (…) geamul parbrizului, scaunele din plastic, volanul și tabloul de bord se dezintegraseră.

Nu știam asta atunci, dar ulterior ucrainenii ne-au spus că am fost ținți de o echipă de recunoaștere rusă de sabotori. Au fost profesioniști, (…) nu au ratat.

Producătorul Martin Vowles, care conducea, a coborât primul din mașină, urmat rapid de Andrii Lytvynenko, producătorul nostru local, lăsându-mă pe mine, Richie și pe producătorul meu Dominique Van Heerden înăuntru, adăpostindu-ne pe podea și pe bancheta din spate.

În această etapă ne-am gândit că este un punct de control al armatei ucrainene care trăgea în noi și că a fost o greșeală, așa că am început să țipăm că suntem jurnaliști, dar cartușele au continuat să vină.

Știam că trebuie să ieșim pentru a supraviețui, dar focurile de armă erau intense.

Recomandări Cum se produce un cutremur și cât de repede putem fi avertizați? Cinci întrebări și răspunsuri despre seisme

Dominique și-a împins ușa puțin și a alunecat la pământ, târându-se spre o barieră de autostradă, apoi s-a scufundat pe un terasament de 40 de picioare, rostogolindu-se.



Îmi amintesc că mă întrebam dacă moartea mea avea să fie dureroasă.



Și apoi am fost lovit în partea inferioară a spatelui. «Am fost lovit!» Am strigat. Dar ceea ce m-a uimit a fost că nu m-a durut atât de rău. (…) A fost ciudat, dar m-am simțit foarte calm. Am reușit să-mi pun casca și eram pe punctul de a încerca să evadez, când m-am oprit și m-am întins înapoi către un raft din ușă și mi-am luat telefoanele și cardul de presă, incredibil.

Richie spune că apoi am ieșit din mașină și m-am ridicat, înainte de a alerga până la marginea digului. Mi-am pierdut echilibrul și am căzut la fund, am aterizat ca un sac de cartofi, rănindu-mă la față. Armura și casca mea aproape sigur m-au salvat.

Dar Richie era încă în mașină. De fiecare dată când el se mișca, cartușele erau lansate către mașină. Era de fapt protejat de blocul motor – știa asta.



A strigat, iar noi i-am strigat să vină. Dar apoi tăcere. I s-a părut o veșnicie înainte ca el să iasă peste barieră și să sară în jos spre noi, urmat de o rafală de gloanțe.

Recomandări REPORTAJ. În timp ce guvernul din Baku a absentat la ONU la votul pentru oprirea războiului, 1.000 de refugiați azeri au trecut prin România apărându-și viața și copiii

În partea de jos, ne-am regrupat. Toți cinci eram în viață. Nu ne venea să credem.



Eram șocat, fără îndoială. Dar bucuros să fiu în viață. Martin mi-a spus, că este un miracol că oricare dintre noi a supravețuit, darămite toți cinci.”

Jurnalistul Sky News povestește că el și colegii săi au reușit apoi să se îndepărteze de mașină adăpostindu-se după un zid de beton. Au intrat într-o fabrică din apopiere, convinși că trăgătorii îi vor urmări sau că în orice moment ușile vor exploda.

”O ușă s-a deschis și trei îngrijitori ne-au făcut semn să intrăm în atelierul lor. Am alergat înăuntru împreună, în timp ce Martin și Dominique au sunat la membrii personalului Sky, semnalând începutul unui efort frenetic de a încerca să ne organizeze o salvare”, își continuă el relatarea.

În cele din urmă s-au adăpostit într-un birou, așteptăn vestea salvatoare din partea colegilor de acasă. Era noapte și li s-a spus că trebuie să aștepte până dimineața.

”Am început să ațipesc pe o canapea și îmi amintesc că am văzut vag o lumină intermitentă, apoi am auzit sunetul unor cizme grele și am strigat. Richie a spus că este convins că este sfârșitul, înainte de a auzi aceste cuvinte frumoase: «Poliția ucraineană, vino repede!». Am ieșit și am fost băgați într-un vehicul de poliție, șoferul a pornit motorul și am derapat pe porțile fabricii. Mai era un drum lung de parcurs, dar fusesem salvați. O zi mai târziu, ne-am întors în centrul Kievului”, povestește jurnalistul britanic.

Ideea este că am fost foarte norocoși. Dar mii de ucraineni mor, iar familiile sunt vizate de echipele rusești, așa cum am fost noi. (…) Acest război se înrăutățește pe zi ce trece. Stuart Ramsay, corespondent Sky News:

Urmărește pe Libertatea LIVETEXT cu cele mai noi informații despre războiul din Ucraina, declanșat de Rusia

Citeşte şi:

EXCLUSIV. Profesoară rusă dezvăluie rezultatul surprinzător al unui sondaj printre locuitorii unui bloc uriaș de 20 de etaje din Rusia, aproape cât un oraș. Câți susțin războiul lui Putin?

REPORTAJ. În timp ce guvernul din Baku a absentat la ONU la votul pentru oprirea războiului, 1.000 de refugiați azeri au trecut prin România apărându-și viața și copiii

Yuval Noah Harari, interviu pentru români: „Întregul regim al lui Putin e construit pe petrol și gaze. Atât. Rusia e o benzinărie cu arme nucleare”

GSP.RO Serviciile secrete SUA, dezvăluire despre invazia Rusiei în Ucraina. Ce ar fi cerut China

Playtech.ro ȘOC! Putin, asasinat de generalii săi?! Măsura extremă pe care a luat-o

Observatornews.ro ''Te rog, tată, nu muri!'' Ucrainean ciuruit de ploaia de gloanţe, în faţa fiului neajutorat. Câinele familiei a rămas de pază lângă trupul neînsufleţit

HOROSCOP Horoscop 5 martie 2022. Fecioarele au acumulat suficientă încredere în inițiativele proprii, dar au nevoie de motivații pozitive

Știrileprotv.ro Rusia cere explicații României. Motivul anunțat oficial

Telekomsport ULTIMA ORĂ! Decizie radicală luată de China în contextul războiului pornit de Rusia în Ucraina

PUBLICITATE Accesoriul perfect, care te ajută rapid, să fii și mai frumoasă