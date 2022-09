Jurnalista CNN a povestit, într-o serie de mesaje publicate pe Twitter, un consilier al preşedintelui iranian a venit să o vadă „la 40 de minute după ora la care interviul ar fi trebuit să înceapă”, pentru a-i spune că Ebrahim Raisi „sugera” ca aceasta să poarte un văl, „întrucât sunt lunile sfinte Mouharram şi Safar”.

40 minutes after the interview had been due to start, an aide came over. The president, he said, was suggesting I wear a headscarf, because its the holy months of Muharram and Safar. 3/7 — Christiane Amanpour (@amanpour) September 22, 2022

Amanpour a refuzat să dea curs cererii, iar consilierul iranian i-a explicat că, în aceste condiţii, interviul, care urma să se desfăşoare în marja Adunării Generale a ONU, nu va avea loc.

I politely declined. We are in New York, where there is no law or tradition regarding headscarves. I pointed out that no previous Iranian president has required this when I have interviewed them outside Iran. 4/7 — Christiane Amanpour (@amanpour) September 22, 2022

„Interviul nu a avut loc. În contextul în care manifestaţiile continuă în Iran şi sunt ucişi oameni, ar fi fost important de vorbit cu preşedintele Raisi”, a scris Christiane Amanpour, care a postat o fotografie cu ea în faţa unui fotoliu gol.

And so we walked away. The interview didnt happen. As protests continue in Iran and people are being killed, it would have been an important moment to speak with President Raisi. 7/7 pic.twitter.com/kMFyQY99Zh — Christiane Amanpour (@amanpour) September 22, 2022

În ultima săptămână, iranienii au ieşit în stradă în mai multe oraşe din ţară pentru a protesta în legătură cu moartea tinerei Mahsa Amini, petrecută în timp ce se afla în custodia poliţiei, care o reţinuse pentru că ţinuta ei nu ar fi respectat întocmai normele islamice.

Guvernul iranian a anunțat că manifestaţiile s-au soldat cu 17 morţi, însă organizaţia neguvernamentală Iran Human Rights (IHR, cu sediul la Oslo) a evocat cel puţin 31 de civili ucişi în ultimele zile.

Joi, protestele din Iran au intrat în cea de-a șaptea zi, iar autoritățile au închis internetul în capitala Teheran, pentru a îngreuna organizarea manifestanților.

