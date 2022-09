Conform The Guardian, pentru a îngreuna organizarea protestatarilor, a închis internetul în anumite părți ale Teheranului și ale Kurdistanului și a blocat accesul la platforme precum Instagram și WhatsApp.

Joi, protestatarii au incendiat secții de poliție și vehicule în mai multe orașe. În acest timp, dovezi ale nesupunerii față de poliția moravurilor s-au răspândit în mediul online, cu videoclipuri cu femei care își ard hijabul. Alte femei au postat videoclipuri emoționante în care își tund părul în semn de protest, însoțile de mesajul „#Mahsa_Amini”.

Mahsa Amini, o tânără kurdă de 22 de ani din orașul Saqez, din nord-vestul orașului, a murit vineri într-un spital din Teheran, după trei zile în comă.

Ea se afla în vizită în capitală împreună cu familia ei pe 13 septembrie, când a fost arestată de polițiștii de moralitate, care au acuzat-o că a încălcat legea care impune femeilor să-și acopere părul cu un hijab, iar brațele și picioarele cu haine largi. Ea s-a prăbușit după ce a fost dusă la un centru de detenție.

Există informații că ofițerii au lovit-o în cap cu o bâtă și au trântit-o de mai multe ori cu capul de unul dintre vehiculele lor. Poliția a spus că nu există dovezi ale vreunei violențe și că a suferit o „insuficiență cardiacă bruscă”.

Moartea ei a înfuriat populația, iar primele proteste au avut loc după înmormântarea ei, când femeile au fost filmate fluturând hijabul în aer și strigând „moarte dictatorului” – cu referire la liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei.

Demonstrații similare au fost organizate de studenți la mai multe universități din Teheran, înainte ca protestele să înceapă să se răspândească rapid în toată țara.

„Acum, am văzut atât de mulți bărbați care se alătură și s-a trecut de la un protest împotriva hijab-ului obligatoriu la unul împotriva întregii existențe a Republicii Islamice”, spune corespondentul BBC din Iran, Rana Rahimpour. „Aceasta este cea mai serioasă provocare pentru conducerea islamică din Iran pe care am văzut-o aici în ultimii ani”.

