L'ancien président de la République française, Nicolas Sarkozy - Sortie du procès dans l'affaire dite "Bygmalion", pour le financement illégal de l'élection présidentielle de 2012 au palais de justice de Paris, France, le 15 juin 2021. L'ancien président français N.Sarkozy est jugé, avec 13 accusés, pour des allégations de financement illicite pour son échec de réélection en 2012, deux semaines seulement après une condamnation historique pour corruption. Le 1er mars, l'homme de 66 ans est devenu le premier président français d'après-guerre à être condamné à une peine de prison après avoir été condamné à une peine de trois ans, dont deux avec sursis, pour corruption et trafic d'influence. © Christophe Clovis/Bestimage Paris courthouse for the trial in the so-called Bygmalion case for illegal financing of the 2012 presidential election in Paris, France, on June 15, 2021. Former French president Nicolas Sarkozy goes on trial, along with 13 defendants, over claims of illicit financing for his failed 2012 re-election bid, just two weeks after a landmark conviction for corruption. On March 1, the 66-year-old became France's first post-war president to be sentenced to prison when he was given a three-year term, two years of which were suspended, for corruption and influence peddling.