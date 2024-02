„Gândurile noastre se îndreaptă către Majestatea Sa Regele Charles al III-lea și Familia Regală, precum și către poporul britanic în aceste momente dificile. Îi dorim Majestății Sale însănătoșire completă”, a transmis Klaus Iohannis.

🇷🇴 Our thoughts go to His Majesty King Charles III and the Royal Family, as well as to the United Kingdom people in these difficult moments. We wish His Majesty a full recovery.