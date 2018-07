În Marea Britanie, sute de părinți au scris plângeri pe rețelele de socializare în care susțin că bebelușii lor s-ar fi îmbolnăvit din cauza noii formule de lapte praf. Compania Danone a anunțat că formula va fi supus mai multe teste și că tratează cu „multă seriozitate” plângerile părinților.

Mai mult, părinții sunt nemulțumiți deoarece a fost diminuată cantitatea de lapte praf de la 900 la 800 de grame, însă prețul a rămas neschimbat.

Mamele au semnalat că bebelușii au avut dureri de stomac după ce ar fi fost hrăniți cu laptele praf Aptamil. De asemenea, formula nu s-ar dizolva complet în lapte și ar mirosi diferit.

„Mirosea altfel, ca un lapte lăsat afară timp de o zi”, a povestit Rosie Menzies pentru BBC News.

Femeia spune că fiul ei, în vârstă de 11 luni, se simțea rău de fiecare dată când îl hrănea, și apoi a început să refuze biberoanele cu lapte.

Potrivit digi24.ro, aptamil a schimbat rețeta de lapte praf pentru trei produse: Aptamil First Infant Milk powder, Aptamil Follow On Milk powder și Aptamil Growing Up Milk powder.

În schimb, alți părinți susțin că bebelușii lor s-au adaptat rapid la noul lapte praf.

„Îi asigurăm pe părinți că siguranța și calitatea produselor noastre este prioritatea noastră. Am lansat de curând noi rețete Aptamil, iar unele familii nu au avut o tranziție foarte plăcută. Efectuăm noi teste de calitate și siguranță, iar testele de laborator au arătat că rețetele sunt sigure pentru consum. Am actualizat și instrucțiunile de folosire de pe pachetele de Aptamil, pentru a le recomanda părinților să agite puternic laptele în sticlă timp de 10 secunde, pentru ca dizvolarea să fie completă”, a transmis compania Danone.

În decembrie 2017, autoritățile franceze au interzis vânzarea și au cerut retragerea unor formule de lapte praf și produse alimentare pentru copii fabricate de gigantul francez Lactalis, după descoperirea bacteriei salmonella.

sursă foto: Twitter