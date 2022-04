The pond in front of ?? embassy in Lithuanian capital Vilnius has been stained with blood ? #StandwithUkraine???? pic.twitter.com/nAi4Yh9Z2j — Bertas Venckaitis (@BVenckaitis) April 6, 2022

Paulius Vaitikenas, un purtător de cuvânt al autorităților locale din Vilnius, a declarat că protestul este o manifestație artistică menită să atragă atenția întregii lumi asupra crimelor de război comise de Rusia, potrivit tv8.md.

În cadrul manifestației din fața ambasadei Rusiei la Vilnius, Rūta Meilutytė, o campioană olimpică la înot din Lituania, a traversat apa lacului vopsit în roșu.

Anterior, ministrul lituanian de externe Gabrielius Landsbergis a declarat, pentru postul de televiziune german Deutsche Welle, că masacrul și crimele de la Bucha pot fi considerate genocid, iar cei responsabili trebuie trași la răspundere.

Iar primarul orașului Vilnius, Remigijus Šimašius, a anunțat joi, 3 martie, că numele străzii pe care este amplasată Ambasada Rusiei în Lituania va fi schimbat în „Eroii Ucrainei”.

Tot miercuri, la Vilnius a mai avut loc un protest, de data aceasta în fața ambasadei Germaniei, unde mai mulți oameni s-au întins pe jos, unii cu mâinile legate la spate, evocând astfel imaginile filmate în Bucha după retragerea forțelor ruse, care arătau numeroase cadavre abandonate pe străzi.

Protestatarii din fața reprezentanței diplomatice a Germaniei la Vilnius au cerut ca Berlinul să nu mai facă niciun fel de comerț cu Rusia, în contextul în care statul central-european este cel mai important client al Moscovei în ceea ce privește livrările de gaz natural. De altfel, Germania a fost, până acum, țara europeană care s-a opus unei eventuale interdicții la nivelul UE împotriva gazului rusesc.

Cele două proteste din capitala Lituaniei vin după ce, luni, 4 aprilie, un artist de la Moscova a avut ideea de a le arăta compatrioților săi cum arată perspectiva morților civili, în contextul masacrului de la Bucha. Acesta a ales patru locuri importante ale Capitalei Rusiei, zone extrem de circulate, și a fotografiat un trup căzut, legat la spate, în postura unei victime.

Marți, un protest inspirat după cel din Moscova a avut loc la București, unde activistul și istoricul român Mihail Bumbeș a stat aproape o oră întins pe asfalt în fața ambasadei Rusiei, cu mâinile legate la spate. Contactat de Libertatea, activistul a declarat că „ideea protestului a fost evident genocidul care s-a produs în Bucha”.

Protestul din fața ambasadei Germaniei la Vilnius vine și după ce la Berlin a fost organizat, duminică, un miting extrem de controversat, de solidaritate cu Rusia, chiar după apariția imaginilor cu masacrul de la Bucha.

Mitingul, care a atras critici dure din partea politicienilor şi a diplomaţilor, a fost organizat pentru a atrage atenţia asupra ostilităţii crescânde faţă de ruşi în Germania, dar la manifestație au participat și persoane care susţineau invazia rusă în Ucraina, relatează Guardian.

Aproximativ 900 de protestatari, într-un convoi de 400 de maşini, au luat parte la demonstraţia de duminică, ce a culminat cu o adunare la Stadionul Olimpic. Maşinile erau acoperite cu steagul rusesc, iar una dintre ele purta simbolul „Z”, menit să semnifice solidaritatea cu războiul declanşat de Rusia în Ucraina. Se pare că participanţii au intonat cântece patriotice ruseşti.

Christian Freier, un mecanic auto identificat ca fiind organizatorul, a afişat o stea a lui David pe partea din faţă a maşinii sale, deasupra sloganului „Vom fi noi următorii?”. El a comparat ceea ce el a numit „victimizarea” ruşilor în Germania de la izbucnirea războiului cu persecuţia evreilor sub nazişti şi a declarat că participanţii erau, de asemenea, furioşi pe ceea ce el a numit propaganda despre invazie care se răspândeşte în şcolile germane.

Ministrul german al justiţiei, Marco Buschmann, a declarat că susţinerea deschisă a invaziei ruse în Ucraina este o infracţiune penală, iar colegul său din FDP, Stephan Thomae, a calificat mitingul drept „macabru şi de prost gust”, declarând că ar trebui să se analizeze dacă participanţii ar putea fi urmăriţi penal.

