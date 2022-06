Detectoarele de radiații din zona de excludere din jurul defunctei centrale nucleare ucrainene de la Cernobîl au fost repuse în funcțiune pentru prima dată de când zona a fost preluată de către forțele ruse, pe 24 februarie, iar nivelurile de radiații sunt normale, a anunțat marți Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA), potrivit Reuters.

„Majoritatea celor 39 de detectoare care trimit date din zona de excludere (…) sunt acum vizibile pe harta IRMIS (Sistemul Internațional de Monitorizare a Radiațiilor, n.r.)”, a precizat organismul de supraveghere nucleară al ONU, într-un comunicat de presă.

„Măsurătorile primite până acum au indicat niveluri de radiații în concordanță cu cele măsurate înainte de conflict”, a adăugat Agenția Internațională pentru Energie Atomică.

