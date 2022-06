Autoritățile din autoproclamata Republică Populară Donețk (RPD) din estul Ucrainei au difuzat o înregistrare video de propagandă în care apar trei cetățeni străini în fața instanței, acuzați că ar fi mercenari care luptă pentru Ucraina, scrie CNN.

Înregistrarea video, difuzată marți de agenția de presă de stat rusă RIA Novosti, îi arată pe cetățenii britanici Aiden Aslin și Shaun Pinner și pe cetățeanul marocan Brahim Saadoune.

Footage of the trial of foreign mercenaries who fought on the side of the Kyiv regime against the Russian Armed Forces and the People’s Militia of Donbass.

In the dock are the British Sean Pinner and Aiden Aslin, as well as the Moroccan Saaudun Brahim https://t.co/XO06MmVnAQ pic.twitter.com/Vrc9hH3IuY