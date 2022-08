LIVETEXT Război în Ucraina, ziua 178 | „Toate atacurile de vineri ale rușilor au fost respinse”

Locuitorii din regiunea ocupată Herson sunt îndemnați, prin intermediul unor pliante, să nu accepte pașapoartele rusești, susține Samuel Ramani, expert în relații internaționale la Universitatea Oxford, potrivit Sky News.

Samuel Ramani afirmă, într-un mesaj publicat pe Twitter, că doar 1% dintre locuitorii din regiunile Herson și Zaporojie au acceptat cetățenia rusă.

Leaflets are being distributed urging Kherson residents not to accept Russian passports



So far, only 1% of residents of Kherson and Zaporizhzhia accepted Russian citizenship pic.twitter.com/OwH7K1vZAI