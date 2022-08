Portalul Nexta TV anunță formarea unor coloane uriașe de mașini în Crimeea, după ce sâmbătă dimineață au avut loc noi explozii în portul Sevastopol, cel mai mare oraș din peninsulă.

Astfel, traficul la ieșirea din Sevastopol spre orașul Ialta a fost practic paralizat în timpul zilei.

Traffic jam on the exit from #Sevastopol to #Yalta, #Crimea. pic.twitter.com/obpFz0AHRH