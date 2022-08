Elanul forțelor ruse în urma câștigurilor teritoriale din jurul localităților Bakhmut și Avdiivka, din regiunea Donețk, de la sfârșitul lunii iulie, este probabil epuizat, notează Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) într-un nou raport, citat de Ukrainska Pravda.

Specialiștii din cadrul think thank-ului american explică faptul că ”eșecul forțelor ruse de a valorifica câștigurile anterioare din jurul lui Bakhmut și Avdiivka este un exemplu de problemă militară rusă fundamentală – incapacitatea demonstrată de a transforma câștigurile tactice în succese operaționale”.

Astfel, trupele ruse le dau ucrainenilor timp să își restabilească pozițiile defensive împotriva cărora rușii trebuie apoi să lanseze noi atacuri.

”Acest fenomen explică ritmul extrem de lent al progreselor rusești în est și sugerează că rușii nu vor putea câștiga mai mult teritoriu în lunile următoare decât dacă situația evoluează în moduri neprevăzute. Forțele ruse vor rămâne probabil incapabile să aloce suficiente resurse unei operațiuni ofensive pentru a recăpăta impulsul necesar pentru progrese teritoriale semnificative care se traduc în succese operaționale”, mai scrie în raportul citat.

