Explozia a avut loc într-un sat în apropiere de Moscova. Când Dughina „a virat pe autostrada Mozhaiskoye lângă satul Bolshiye Vyazemi, a avut loc o explozie, mașina a luat foc imediat. Flăcările au cuprins-o cu totul. Ea a pierdut controlul deoarece conducea cu viteză mare și a zburat pe partea opusă a drumului”, a declarat Andrei Krasnov, șeful Russky Gorizont, pentru TASS.

Alexander Dugin is Putin’s propaganda consultant. His daughter was recently included in the sanctions list of Britain, as she helped her father in spreading the ideology of the „Russian world”. pic.twitter.com/K2iQMG271h