Un copil de 11 ani se numără printre persoanele ucise în atacul de miercuri asupra gării din mica localitate Ceapline din regiunea Dnipropetrovsk, a anunțat pe Twitter președintele Parlamentului ucrainean, Ruslan Ștefanciuk, potrivit CNN.

„În urmă cu puțin timp, 15 persoane, inclusiv un copil de 11 ani, au fost ucise în timpul unui atac cu rachete asupra gării din Ceapilne. Alte aproximativ 50 de persoane au fost rănite. De ce mai este nevoie pentru ca lumea să recunoască această țară (Rusia, n.r.) ca fiind teroristă? Noi nu vom uita. Nu vom ierta”, a scris Ștefanciuk.

Biroul regional al Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență din regiunea Dnipropetrovsk a precizat, pentru CNN, că salvatorii încă intervin la fața locului.

