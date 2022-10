Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a discutat luni cu secretarul american al apărării, Lloyd Austin, și cu omologul britanic al acestuia, Ben Wallace, despre acuzația Rusiei, lipsită de dovezi, potrivit căreia Ucraina intenționează să folosească o „bombă murdară” pe teritoriul său, scrie The Guardian.

Alianța respinge acuzația Moscovei, a afirmat Stoltenberg, avertizând că Rusia „nu trebuie să o folosească drept pretext pentru o escaladare” a războiului din Ucraina.

„Rămânem fermi în sprijinul nostru pentru Ucraina”, a adăugat șeful NATO, într-un mesaj publicat pe Twitter.

