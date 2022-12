Uniunea Europeană a introdus al 9-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. 136 de persoane, inclusiv două fiice ale lui Ramzan Kadîrov, 20 de deputați ai Dumei de Stat, 22 de membri ai Consiliului Federației, trei viceprim-miniștri, 10 judecători, guvernatori și ofițeri se află pe listă, relatează Bild.

Sancțiuni ample, precum blocarea conturilor și interzicerea intrării în UE, au fost decise miercuri, 7 decembrie, la Bruxelles ca urmare a atacurile rusești cu rachete îndreptate asupra infrastructurii civile, din ultimele săptămâni. Sancțiunile se concentrează și asupra familiei lui Ramzan Kadîrov.

UE a pus pe listă două dintre fiicele lui liderului cecen și un văr al acestuia. Pe lângă munca de propagandă pentru tatăl ei, Aișat Kadîrova, 23 de ani, cea mai mare dintre fiicele lui Kadîrov, deține și un brand de modă, Firdaws.

Russia continues to bring death and devastation to Ukraine.



We stand by Ukraine and we are making Russia pay for its cruelty



The existing 8 packages of sanctions we introduced so far are already biting hard.



Today we are stepping up the pressure on Russia with a 9th package↓ pic.twitter.com/vWX7fkqZp0