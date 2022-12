Potrivit guvernatorului regiunii Donețk, Pavlo Kyrylenko, un obuz rusesc a ucis o persoană și a rănit alte două. Totodată, 12 case au fost distruse de bombardamente în orașul Toretsk. „Obuzele au lovit sectorul privat, distrugând și distrugând cel puțin 12 case”, a anunțat Kyrylenko, potrivit Ukrayinska Pravda.

Aceasta a mai precizat că fiecare civil care rămâne încă în regiunea Donețk se expune unui pericol uriaș și le-a cerut locuitorilor să evacueze zona.

