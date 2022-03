Portul din Berdiansk, un oraș din regiunea Zaporojie din sud-estul Ucrainei, ar fi în flăcări, potrivit presei locale ucrainene și consilierului Ministerului de Interne al Ucrainei, Anton Gerașchenko, relatează The Guardian.

Oficialul ucrainean a publicat pe canalul său de Telegram o fotografie despre care spune că arată nori groși de fum care se ridică din portul de la Marea Azov, aflat la aproximativ 75 km sud-vest de Mariupol.

„Un depozit de rachete și arme de artilerie în Berdiansk ocupat de ruși”, a scris în descrierea fotografiei.

Canalul Nexta precizează că nave rusești au fost lovite, dar așteaptă confirmarea informațiilor.

Potrivit lui Michael Horowitz, un analist geopolitic și de securitate la institutul Le Beck, Rusia începuse să folosească portul pentru descărcarea de echipamente militare.

We are told that #Russian ships have been hit in the port of #Berdyansk . We are waiting for official confirmation or denial. pic.twitter.com/9mRmkm2FNu

Another picture from Berdyansk



Geolocation (which could point to the possibility that a ship is on fire on the other side of the platform)https://t.co/QufHnt6jiQ pic.twitter.com/6z0QUxPk6W