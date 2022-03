Încercuit de trupele ruse, orașul Mariupol a devenit o capcană pentru locuitorii săi. Aproximativ 100.000 de locuitori au rămas, ascunși în buncărele subterane, în ceea ce a devenit o ruină, nereușind să plece din cauza bombardamentelor constante.

Mariupol now. A former beautiful city of 450,000 people who lived in peace before the arrival of the Russian army. Russians will have to answer for everything#RussianWarCrimes pic.twitter.com/9kFsxLwGvD