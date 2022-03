Primul eveniment, dintre cele 3 enumerate, va fi reuniunea extraordinară a liderilor din statele membre NATO și va avea loc la ora 11.00 la Cartierul General al NATO, din Bruxelles. Aici se va aborda tema agresiunii militare ruse în Ucraina, implicit riscurile acestui război asupra securității europene și euroatlantice.

Liderii statelor sunt așteptați să ajungă la Bruxelles încă de la ora 8.00, potrivit programului oficial, iar la ora 9.45 se va face o poză de grup cu toți cei prezenți.

În cadrul reuniunii, liderii aliaţi vor analiza impactul actualei crize asupra situaţiei de securitate pe flancul estic al NATO, inclusiv la Marea Neagră, precum şi asupra întregului spaţiu euroatlantic.

Întâlnirea la nivel înalt are loc în contextul în care Kremlinul anunță că va recurge la arme nucleare, dacă existența Rusiei va fi amenințată. Washingtonul a catalogat declarația drept nesăbuită și iresponsabilă.

Joe Biden a venit special în Europa pentru a discuta cu liderii NATO și UE. El a aterizat aseară la Bruxelles și va participa la trei evenimente: summitul de urgență al NATO, o reuniune G7 și un summit al Consiliului European.

Odată ce a pus piciorul pe continentul european, liderul Casei Albe a scris un mesaj pe contul personal de Twitter, prin care a mulțumit oficialilor la Bruxelles pentru „primirea călduroasă”.

„Vă mulţumesc, domnule prim-ministru Alexander De Croo pentru primirea călduroasă de la Bruxelles. Aştept cu nerăbdare să lucrăm împreună – cu toţi aliaţii şi partenerii noştri – în această săptămână, în timp ce continuăm să răspundem la războiul ales de Putin în Ucraina”, a fost reacția lui Joe Biden, pe Twitter.

