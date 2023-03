Imaginile, geolocalizate de postul american de televiziune, arată patru luptători care aleargă spre monument. Aceștia au dat jos un steag ucrainean care era montat pe țeava tancului și au instalat steagul grupului Wagner pe partea de sus a tancului.

Video of Wagner forces planting their flag on the T-34 tank monument in #Bakhmut. pic.twitter.com/8cOzhvx0as