Ambasadorul Germaniei în Marea Britanie afirmă că instruirea soldaților ucraineni pentru a folosi tancurile Leopard 2 este aproape finalizată, relatează Sky News.

„După mai multe săptămâni, instruirea soldaților ucraineni în utilizarea tancurilor de luptă Leopard 2 la Munster, în Germania, se apropie de finalizare. Soldații sunt acum capabili să folosească tancurile de luptă principale moderne, dintre care Germania va trimite 18 în Ucraina în zilele următoare”, a scris luni, într-un mesaj publicat pe Twitter, ambasadorul Miguel Berger.

After several weeks, the training of Ukrainian soldiers in the use of Leopard 2 battle tanks in Munster in Germany is nearing completion.

The soldiers are now able to use the modern main battle tanks, 18 of which Germany is sending to Ukraine in the coming days. pic.twitter.com/qymXHzNbuk