Canada a livrat opt tancuri de luptă Leopard 2, iar acestea au ajuns în Polonia, a declarat vineri ministrul apărării, Anita Anand, relatează The Guardian.

Canada anunțase în februarie că va dubla numărul de tancuri promise Kievului cu o lună înainte. Tancurile de fabricație germană sunt printre cele mai avansate din arsenalul militar canadian.

„Toate cele opt tancuri de luptă Leopard 2 promise de Canada pentru Ucraina au ajuns acum în Polonia”, a declarat ea pe Twitter.

Germania și Marea Britanie au livrat luna trecută Ucrainei 18 tancuri avansate Leopard și 14 tancuri Challenger 2, care sunt gata să fie desfășurate pe linia frontului după ce trupele ucrainene vor termina antrenamentele pe ele.

Spania s-a angajat, de asemenea, să trimită șase tancuri Leopard. La rândul lor, Statele Unite au promis 31 de tancuri Abrams, dar au declarat că nu le pot livra înainte de toamnă.

✳️ Its official: All eight Leopard 2 battle tanks promised by Canada for Ukraine have now arrived in Poland.



