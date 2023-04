Rusia a pierdut peste 10.000 de vehicule militare de la începutul invaziei sale în Ucraina, a anunțat sâmbătă Ministerul britanic al Apărării, într-un mesaj publicat pe Twitter, potrivit Sky News.

Ministerul de la Londra citează trackerul Oryx, care spune că a „documentat pierderile de echipamente rusești”.

Russia has lost 10,000+ military vehicles since its illegal invasion of Ukraine began, according to tracker Oryx. It has also fired most of its modern cruise missiles- for little strategic gain.



Russia is now scrambling to mobilise its defence industry



