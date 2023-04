Consilierul prezidențial ucrainean Mihailo Podoliak, a criticat și el comentariile făcute de ambasadorul Chinei în Franța despre suveranitatea Ucrainei, scrie The Guardian.

Ambasadorului chinez la Paris, Lu Shaye, a pus la îndoială apartenența Crimeei la Ucraina și a negat suveranitatea țărilor care au făcut parte din Uniunea Sovietică. Lu Shaye a declarat într-o emisiune de la La Chaîne Info că țările din fosta URSS „nu au un statut efectiv în dreptul internațional, pentru că nu există niciun acord internațional care să concretizeze statutul lor de țări suverane”.

Podoliak a afirmat că statutul țărilor post-sovietice este „consacrat în dreptul internațional”, în timp ce a contestat și comentariile lui Lu cu privire la Crimeea, care a fost anexată de Rusia în 2014.

„Toate țările din Uniunea post-sovietică au un statut suveran clar, consacrat în dreptul internațional. Cu excepția Rusiei, care a ocupat în mod fraudulos un loc în Consiliul de Securitate al ONU. Este ciudat să auzi o versiune absurdă a «istoriei Crimeii» de la un reprezentant al unei țări care este foarte scrupuloasă privind istoria sa milenară. Dacă vrei să fii un actor politic important, nu repeți ca papagalul propaganda outsiderilor ruși…”, a scris duminică Podoliak, într-un mesaj publicat pe Twitter.

Și șeful politicii externe a UE, Josep Borrell, a reacționat duminică, afirmând că declarațiile lui Lu Shaye sunt „inacceptabile” și că speră ca aceastea să nu reflecte poziția oficială a Beijingului.

„Comentarii inacceptabile ale ambasadorului chinez în Franța. UE nu poate decât să presupună că aceste declarații nu reprezintă politica oficială a Chinei”, a precizat Borrell, într-un mesaj publicat de asemenea pe Twitter.

