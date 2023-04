Întârzierea procesului de luare a deciziei privind trimiterea la Kiev a unor avioane moderne de luptă nu face decât să prelungească războiul, a declarat un înalt oficial ucrainean, potrivit Sky News.

Oleksii Danilov, secretarul Consiliului ucrainean pentru securitate națională și apărare, a afirmat vineri că „oameni pașnici” din țara sa mor „în fiecare zi” în care conflictul continuă.

Every day of delay in making a decision to supply modern combat aircraft to Ukraine is putting off the end of the war and the defeat of the ugly ruscist entity, the death of peaceful people, among whom the most terrible losses for the country are its children.