Statele Unite nu au putut confirma utilizarea de arme chimice în Ucraina, a declarat marți secretarul de stat Antony Blinken, care a precizat totuși că autoritățile americane „au informații credibile că forțele ruse ar putea folosi o varietate de agenți de controlare a revoltelor”, relatează CNN.

Blinken a spus că aceștia includ „gaze lacrimogene amestecate cu agenți chimici care ar provoca simptome mai puternice pentru a slăbi și incapacita luptătorii ucraineni și civilii, ca parte a campaniei agresive de cucerire a Mariupolului”.

„Împărtăşim aceste informaţii cu Ucraina” şi „suntem în contact direct cu partenerii noştri pentru a stabili ce s-a întâmplat”, a declarat șeful diplomației americane.

„Acesta este un subiect de îngrijorare reală. Este o îngrijorare pe care am avut-o încă dinainte de a începe agresiunea. Cred că am subliniat posibilitatea ca aceste tipuri de arme să fie folosite și este ceva pe care ne concentrăm foarte, foarte mult”, a adăugat Blinken.

U.S. Secretary of State Antony Blinken says he is „not in a position to confirm” unverified reports of Russia using chemical weapons in Mariupol, Ukraine, but calls it a „real concern.”



„I pointed to the possibility that these kinds of weapons would be used,” Blinken says. pic.twitter.com/Hb3ALBA6eW