Un grup de peste 12 femei a înconjurat ambasada rusă de pe strada Pikk tänav, aceastea având saci pe cap, mâinile legate la spate, și vopsea roșie, care imită sângele, vărsată pe lenjerie și pe picioare. Protestatarele, parțial îmbrăcate, au stat aliniate, cu fața, spre clădirea reprezentanței diplomatice a Rusie, pe tot parcursul manifestației lor.

In Tallinn, women went outside the Russian embassy to protest against the mass rape of Ukrainian women by Russian invaders.

#Estonia pic.twitter.com/DgLoaFZBQ2