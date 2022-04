Aproximativ 300 de persoane au fost ținute ostatice de forțele ruse, timp de patru săptămâni, în subsolul unei școli din Yahidne, la nord de Cernihiv, potrivit Ministerului ucrainean al Apărării.

Pe un perete din subsol, ostaticii ar fi ținut evidența zilelor în care au fost ținuți acolo.

De asemenea, numele a 18 persoane despre care se presupune că au fost ucise sau au murit aici au fost găsite scrise pe zid, au precizat oficialii ucraineni.

Anterior, jurnaliștii de la Reuters au vorbit cu șapte locuitori din Yahidne, care au declarat că cel puțin 20 de persoane au murit sau au fost ucise în timpul ocupației ruse. Autoritățile ucrainene nu au anunțat niciun număr oficial al deceselor.

300 people were taken as hostages for 4 weeks in the basement of a school in Yahidne near Chernihiv by 🇷🇺 invaders.

People kept track of the days on a wall and wrote down the names of the 18 killed and of those who died.

From March 4 to „31 -🇺🇦 is here.”

📸by AP/Evgeniy Maloletka pic.twitter.com/2lpjwOUXzB