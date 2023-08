Având în vedere corupția descoperită în rândul comisiilor medicale militare din Ucraina, autoritățile vor examina deciziile privind aptitudinea pentru serviciul militar luate de la începutul invaziei ruse, a anunțat miercuri președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit The Kyiv Independent.

„Toate cazurile în care deciziile sunt în mod clar nefondate și ilegale ar trebui să fie investigate de forțele de ordine”, a scris Zelenski, într-un mesaj publicat pe platforma de socializare X (cunoscută anterior sub numele de Twitter).

I held a meeting of the National Security and Defense Council.



It concerned the military medical commissions. The results of the inspection of the entire MMC system across the country. The reports on the violations found. The steps to prevent any corruption in the MMC field.… pic.twitter.com/Ne0cilUhFz