Statele Unite au început să antreneze forţele armate ucrainene în situri americane situate în afara Ucrainei, inclusiv unul din Germania, a anunţat un purtător de cuvânt al Pentagonului american, potrivit CNN.

„Aceste eforturi se bazează pe pregătirea inițială de artilerie pe care forțele ucrainene au primit-o deja în altă parte și includ, de asemenea, instruirea privind sistemele radar și vehiculele blindate care au fost anunțate recent ca parte a pachetelor de asistență pentru securitate”, a declarat secretarul de presă al Pentagonului, John Kirby, într-o conferință de presă.

Kirby a spus că Germania este unul dintre cele „aproximativ trei” zone folosite de SUA pentru a instrui ucrainenii în afara Ucrainei, dar nu le-a dezvăluit pe celelalte.

El a mai spus că „cea mai mare parte a antrenamentului” va fi condusă de Garda Națională din Florida, care a antrenat ucraineni înainte de invazia țării.

