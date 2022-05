Ucrainei i-au fost livrate mai multe sisteme antirachetă Mistral din Norvegia, a anunțat ministrul apărării norvegian, Bjorn Aril Gramm, scrie platforma Nexta.

Cu aceste sisteme pot fi doborâte avioane și elicoptere aflate la o altitudine de până la 3 kilometri și pot fi interceptate rachetele de croazieră.

Ukraine received Mistral anti-aircraft missile systems from #Norway. This was announced by Norwegian Minister of Defense Bjorn Aril Gramm.



These weapons allow you to shoot down planes and helicopters at low altitudes up to three kilometers, and they can also hit cruise missiles. pic.twitter.com/BPklmJVQR0