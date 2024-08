Centrul de criză și sprijin din cadrul Ministerului francez al Afacerilor Externe a donat 28 de generatoare unei școli din Cernihiv, a anunțat Gaël Veyssière, ambasadorul Franței în Ucraina. Delegația Uniunii Europene în Ucraina a anunțat săptămâna trecută livrarea a 68 de generatoare mari pentru a susține infrastructura critică a țării atacate de Rusia.

La rândul său, Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) a anunțat achiziționarea a 18 autotransformatoare pentru a sprijini rețeaua electrică a Ucrainei.

„În timp ce Rusia încearcă fără milă să distrugă rețeaua energetică a Ucrainei, noi ne angajăm să o restaurăm. Mândră că USAID a procurat 18 autotransformatoare, altele fiind pe drum. Aceasta va ajuta la menținerea rețelei ucrainene în funcțiune în pofida atacurilor rusești și la furnizarea de electricitate pentru 38 de milioane de ucraineni”, a scris pe X ambasadoarea SUA la Kiev, Bridget Brink.

As Russia callously tries to destroy Ukraines energy grid, we are committed to restore it. Proud that @USAID procured 18 autotransformers, with more on the way. This will help keep Ukraines grid running despite Russias attacks and enable power to 38 million Ukrainians. pic.twitter.com/3dS4wKcBOt