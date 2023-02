Votul va avea loc în momentul în care Ucraina marchează un an de la invazia Rusiei.

Adunarea generală a ONU va vota săptămâna viitoare un proiect de rezoluție care subliniază „necesitatea de a ajunge, cât mai curând posibil, la o pace cuprinzătoare, dreaptă și durabilă” în Ucraina, relatează Reuters, potrivit The Guardian.

Forțele ruse au lovit infrastructura critică din regiunea Liov în primele ore ale zilei, a anunțat guvernatorul regional Maksim Kozitskii pe Telegram. Nu există victime, potrivit guvernatorului, citat de The Kyiv Independent.

Zelenski a explicat că această rezistenţă ucraineană demoralizează trupele ruse şi este una dintre armele pe care mizează Ucraina. „Sarcina noastră este să ne asigurăm că acolo există din ce în ce mai puţină dorinţă de a menţine teritoriile ucrainene sub ocupaţie”, a spus Zelenski.

„Această zi a fost pregătitoare pentru o perspectivă pe termen mai lung. Probleme de apărare, probleme economice – ambele cu gândul la primăvara acestui an. Trebuie să ne asigurăm că în această primăvară se va simţi cu adevărat că Ucraina se îndreaptă spre victorie. Acest lucru este valabil pentru pregătirea forţelor noastre de apărare, pentru furnizarea de arme pentru ţara noastră şi pentru iniţiativa noastră strategică în război”, a spus Volodimir Zelenski în discursul transmis miercuri seară.

Preşedintele Volodimir Zelenski a confirmat, miercuri seara, planurile unei contraofensive ucrainene pregătite pentru primăvară, dar până atunci a subliniat că este important ca ofensiva rusă să fie zădărnicită şi a dat asigurări că Moscova are piederi mari în rândul forţelor sale, relatează News.ro .

„Inamicul «Solntsepiok» a fost puțin fript”, au scris forțele ucrainene, într-un mesaj publicat pe Telegram, folosind porecla pe care o are lansatorul rusesc de rachete multiple TOS-1.

Secția de chirurgie a spitalului din orașul Starobilsk, din regiunea Luhansk, aflat sub ocupație rusă, este închisă publicului, deoarece a primit zeci, dacă nu sute de soldați ruși răniți, a anunțat miercuri Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Administrația lui Joe Biden se teme că aliații occidentali nu vor putea menține pentru multă vreme același nivel al ajutorului militar către Kiev și crede că forțele ucrainene trebuie să recupereze cât mai mult teritoriu posibil în următoarele luni, înainte de a se așeza la masa negocierilor cu Putin, scrie The Washington Post.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că situația din orașul Bahmut, situat în estul țării, este „cea mai dificilă din toate” zonele din Ucraina, informează CNN.

„Această direcție (de luptă, n.r.) este cea mai dificilă, cea mai grea. Aș menționa, de asemenea, zona Vuhledar. În general, nu este ușor pentru oamenii noștri din est”, a declarat Zelenski, în cadrul unei conferințe comune de presă la Kiev, alături de premierul suedez Ulf Kristersson.

„Acest război este atât de costisitor pentru țara noastră. Cu toate acestea, oamenii sunt puternici, se apără și rămân în picioare”, a spus Zelenski. „Ei înțeleg că sunt fortăreața pentru ca Ucraina să se pregătească pentru eliberarea tuturor teritoriilor”, a adăugat liderul de la Kiev.

„Ei rămân fermi și își îndeplinesc sarcina, distrugând la maximum forțele inamicului. Este dificil, dar ei rezistă”, a mai afirmat el.

Întrebat despre împlinirea unui an de la începutul invaziei ruse, Zelenski a răspuns că acesta a fost „cel mai greu an din istoria Ucrainei independente”.

„Cred că da, ne așteaptă multe provocări și că țara noastră va fi pusă la încercare. Cu toate acestea, cred că acesta a fost cel mai greu moment din viața noastră”, a declarat Zelenski. „În această zi, nu ar trebui să-i uităm pe toți cei care ne apără granițele, poporul și casele noastre”, a mai spus liderul ucrainean.

„Există sentimentul că noul an în Ucraina începe acum pe 24, nu pe 31 decembrie”, a adăugat el. „Ne dorim ca acest an să fie un an al victoriei, credem în acest lucru și muncim din greu pentru asta”, a punctat Zelenski.