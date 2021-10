Liviu Dragnea, 58 de ani, are o relație stabilă cu Irina Tănase, 29 de ani, iar cei doi ani și jumătate de detenție ai fostului lider PSD au apropiat cuplul și mai mult, spune acesta. Mai mult, bat clopote de nuntă, după cum susțin apropiații celor doi. În studioul Kanal D, ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, Dragnea a explicat cum funcționează relația dintre ei doi, în ciuda diferenței de vârstă majoră.

„Îmi doresc copii”

Este adeptul căsătoriei și ar mai vrea un copil, și cu Irina, după ce are doi, un băiat și o fată din mariajul anterior, cu Bombonica Dragnea. Dar nu știe când o va duce la altar pe Irina. „Nu știu când. Mi-aș dori! Sincer. Este o fată pe care o iubesc, care m-a iubit și mă iubește, stând stăpână pe ea, pe picioarele ei, în această perioadă, mai grea pentru ea decât pentru mine. Eu consider actul căsătoriei ceva sfânt și nu-mi place să vorbesc înainte despre aceste lucruri. Copii îmi doresc oricând. Iubesc foarte mult copiii. Îmi pare rău că a suferit mult această fată, ca și copiii mei, și fosta soție. Și-au asumat. Eu le-am spus în 2017 că n-o să accept lucruri rele pentru România, și-au asumat, au avut mult de pierdut și au pierdut mult”, a comentat Liviu Dragnea.

„Ar fi culmea să-i cer 10 lei să merg la bere cu Codrin”

Până să-i ridice instanța sechestrul pe avere, fostul lider PSD afirmase că a ajuns să trăiască din banii iubitei. A fost doar o declarație de presă. Dragnea a explicat care e situația, la ei în casă: „Cum să-mi dea iubita? Nu are ea bani și dă ea banii de buzunar? Punem banii împreună, eu nu sunt închiriat. În casă e un singur cocoș, cu tot respectul față de doamne și domnișoare. Ar fi culmea să-i zic „Irina, îmi dai și mie 10 lei să merg cu Codrin (n.red Codrin Ștefănescu, fostul secretar general al PSD) să bem o bere?”. Dar ca informație, instanța mi-a ridicat sechestrul. Aș fi vrut să fiu foarte bogat, aș fi știut ce să fac cu banii, dar nu sunt foarte bogat. Nu pot să spun că sunt sărac, totuși”, a explicat politicianul.

„Carmen Dan mi-a fost fidelă politic”

Dragnea s-a amuzat pe seama faptului că a fost cuplat cu multe doamne din lumea politică. „Din ce spune presa am fost un fel de «cancerul femeilor». Carmen Dan (n.red ex-ministru de interne) mi-e fidelă și acum, politic, dacă ar fi să aleg un nume. De obicei, pentru bărbați, este bine să se laude cu mai multe femei, dar la mine nu e cazul”, a mărturisit Liviu Dragnea.

PARTENERI - GSP.RO Singura condiție pusă de Reghecampf la divorț! Anamaria Prodan a izbucnit în râs: „Are așa, niște chestii! Și?!”

Playtech.ro BOMBĂ! Singura soluție SALVATOARE pentru ieșirea României din criza sanitară. Rafila a făcut anunțul

Observatornews.ro Ce restricţii vor avea, de luni, românii nevaccinaţi anti-Covid-19

HOROSCOP Horoscop 21 octombrie 2021. Săgetătorii s-ar putea să se confrunte cu situații neplăcute la serviciu

Știrileprotv.ro Protest inedit la Roma. Fostele stewardese de la Alitalia s-au dezbrăcat în centrul capitalei în semn de protest

Telekomsport Calvar pentru o tânără. Ce a putut să păţească după 10 partide de amor într-un timp atât de scurt