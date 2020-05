De Bobi Neacșu,

Ludovic Orban a precizat că nu se poate pronunța dacă organizația lui Cumpănașu va rămâne sau nu în comitet, dar că va face o analiză a tuturor entităților componente.

„S-au creat niște comitete consultative care să participe la structurarea modului în care vor fi cheltuiți banii în exercițiul 2021-2027. Eu am primit propuneri, le-am semnat așa cum mi-au fost ele înaintate. Ulterior am constatat că era aproape un copy-paste după componența din 2014 și am dispus, de 5 zile, o evaluare foarte serioasă a lor și a tuturor ONG-urilor care au avut rezultate în activitate. Deciziile vor fi luate în timpul acestei săptămâni. Vom evalua după niște criterii obiective, nu vă pot spune acum cine rămâne și cine nu”, a declarat premierul la Digi24, conform G4media.

Premierul a evitat să spună dacă organizaţia condusă de Cumpănaşu va mai face parte din comitetul consultativ.

„Mă puneți pe mine să fac o evaluare a organizației. Din câte știu eu n-ar trebui să participe la evaluare, pentru că a participat la consumul de fonduri europene sau consumul de resurse publice (…) Au apărut și alte organizații din cauza unei tratări superficiale a acestei probleme. Garantez că vom revizui componenta acestor comitete și că vom include organizații cu adevărat reprezentative care au un cuvânt serios de spus în pregătirea exercițiului financiar anual”, a declarat Ludovic Orban.

Alexandru Cumpănașu, pus sub acuzare de DNA Constanța pentru fraude europene, ar deveni consultant oficial al Guvernului fix pe acest domeniu.

