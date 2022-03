Imaginile au fost postate pe site-ul oficial al președinției din Belarus. Sunt de la întâlnirea consiliul de securitate al țării, care a avut loc marți, și au fost preluate de jurnaliștii străini.

Harta prezentată în timpul ședinței arăta liniile de atac rusești care se îndreaptă spre Ucraina, dintre care unele s-au materializat în primele zile ale invaziei: cum ar fi forțele care au asalt spre Kiev din nord și spre Herson din Crimeea, scrie Business Insider.

Potrivit jurnaliștilor care au analizat-o, aceasta sugerează, de asemenea, câteva atacuri care încă nu au avut loc: unul care pare să se îndrepte din orașul-port Odesa spre Moldova, ceea ce ar putea însemna că Rusia vrea să mute trupe în regiunea autonomă Transnistria. Republica Moldova a pierdut controlul acestei zone în urma intervenției armatei ruse în conflictul din Transnistria, aici fiind încă staționate trupe rusești.

At today’s security council meeting, Lukashenko showed what looks like an actual invasion map. It shows Ukraine military facilities destroyed by missiles from Belarus, attacks directions (everything agrees except Odessa-Transnistria). Also, Ukraine is divided into 4 sectors. pic.twitter.com/ueqBIFUbyM