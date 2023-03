Oligarhul rus Evgheni Prigojin, fondatorul și șeful grupului de mercenari Wagner, organizație paramilitară care conduce ofensiva rusă în Bahmut, a avertizat sâmbătă, într-o înregistrare video, că, dacă oamenii lui ar fi forțați să se retragă, atunci acest lucru ar putea duce la prăbușirea întregii linii de front rusești.

Prigojin s-a plâns, din nou, că Ministerul rus al Apărării nu sprijină eforturile grupului Wagner în ceea ce privește oamenii și muniția.

„Dacă forțele Wagner se retrag din Bahmut, întregul front se va prăbuși (…) până la granițele rusești și poate chiar mai departe”, a afirmat Prigojin, într-un discurs video. „Wagner este baza (ofensivei ruse, n.r.). Atragem întreaga armată ucraineană asupra noastră, îi rupem și îi distrugem”, a adăugat cel poreclit „Bucătarul lui Putin”.

Prigozhin today is once again seen explaining how invaluable Wagner is for Russia, and how retreating from Bakhmut will lead to the collapse of the whole Russian front.



