„Ea este cea inacceptabilă”

Tensiunile au izbucnit după ce Meloni a criticat dur declarațiile lui Trump la adresa Papei Leon al XIV-lea, numindu-le „inacceptabile”, relatează Il Sole 24 ore.

„Sunt șocat de ea. Credeam că are curaj, dar m-am înșelat. Este foarte diferită de ceea ce mi-am imaginat. Spuneți-mi, le place italienilor că premierul lor nu face nimic pentru a securiza petrolul? Nu îmi pot imagina asta”, a spus liderul SUA.

Trump a mers mai departe, replicând la eticheta de „inacceptabil” pusă de Meloni:

„Ea este cea inacceptabilă, pentru că nu îi pasă dacă Iranul obține arma nucleară, Dacă ar avea ocazia, Iranul ar arunca Italia în aer în două minute, iar ea nu face nimic pentru a preveni asta”.

„Nu mai este aceeași persoană, iar Italia nu va mai fi niciodată aceeași țară”, a adăugat Trump, spunând că nu a mai avut contact cu Meloni „de mult timp”.

Atac dur la adresa Papei Leon

Declarațiile liderului de la Casa Albă vin după ce premierul italian l-a apărat pe Papa Leon al XIV-lea. Donald Trump a lansat un atac dur la adresa Papei Leon al XIV-lea, într-o postare publicată pe platforma Truth Social, la doar o zi după ce Suveranul Pontif a transmis un mesaj ferm pentru pace.

„Papa Leon este SLAB în ceea ce privește criminalitatea și groaznic în ceea ce privește politica externă”.

Trump a continuat seria de atacuri, sugerând că nu este de acord cu opiniile Suveranului Pontif privind conflictele internaționale: „Nu vreau un papă care crede că este în regulă ca Iranul să dețină o armă nucleară”.

Singurul premier din UE care a participat la învestirea lui Donald Trump în 2025

Premierul italian Giorgia Meloni a reacționat ferm luni, condamnând criticile dure lansate de președintele american Donald Trump la adresa Papei Leon al XIV-lea.

Într-un comunicat oficial emis de biroul său, Giorgia Meloni i-a luat apărarea șefului Bisericii Catolice, subliniind rolul fundamental al acestuia de promotor al păcii la nivel global.

„Consider că vorbele președintelui Trump cu privire la Sfântul Părinte sunt inacceptabile. Papa este capul Bisericii Catolice și este corect și normal ca el să ceară pace și să condamne toate formele de război”, a transmis Giorgia Meloni.

Critica deschisă a Giorgiei Meloni la adresa președintelui american reprezintă un moment diplomatic cu atât mai surprinzător, cu cât distanțarea vine pe fondul unei apropieri ideologice cunoscute.

De altfel, premierul italian a fost singurul șef de guvern din statele Uniunii Europene care a ales să participe fizic la ceremonia de învestire a lui Donald Trump din anul 2025.











