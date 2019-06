Explicațiile MAE pentru cozile din diaspora: votanți aduși cu autocarele, probleme cu internetul, reprezentanți puțini în secțiile de votare. Soluția: Diaspora să voteze timp de 7 zile

MAE a aprobat toate cererile misiunilor de constituire a secţiilor de votare în străinătate, respectiv a propunerilor înaintate de către comunităţile de cetăţeni, totalizând un număr de 441 secţii de votare, se arată în raportul citat de Mediafax. Reprezentanții ministerului scriu în raport și că responsabil pentru organizarea scrutinului din diaspora este Biroul Electoral pentru Secţiile de Votare din Străinătate.

”În comparaţie cu alegerile europarlamentare anterioare, numărul secţiilor a fost dublat, iar în comparaţie cu turul II de la alegerile prezidenţiale din 2014 (unde acuzele au fost în acelaşi sens, conform cărora nu toţi cetăţenii au putut vota), numărul secţiilor a fost dublat (NL, BE, FR), triplat (AT şi UK), în cazul Germaniei, crescut de 5 ori, iar în alte cazuri creşteri substanţiale (IT, ES)”, se mai arată în raport.