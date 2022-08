Mai multe explozii au zguduit, marți, 9 august, baza aeriană rusă din Crimeea. Cel puțin o persoană a murit, în ceea ce Rusia a numit, prin ministerul apărării, un incident produs în urma „încălcări a cerințelor de siguranță împotriva incendiilor”.

Imaginile din satelit, realizate de compania Planet Labs, arată suprafețe mari de teren ars, în urma incendiilor. Pistele principale ale bazei par să fie intacte, dar cel puțin opt avioane par avariate și distruse. Moscova anunțase că niciun avion nu a fost avariat.

Ucraina nu a revendicat atacul, însă unii oficiali au declarat sub protecția anonimatului, pentru New York Times, că forțele lor armate au fost responsabile pentru explozii. Nu au oferit mai multe detalii.

Satellite images of the Saky airfield in Crimea, made yesterday at 11.10 am, show that more than 30 planes and helicopters were there before the explosion – worth more than $1 billion in total.



It would take over 18 months to replace them even without the sanctions. pic.twitter.com/qMTXJ2ba0G