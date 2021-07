Alexia Maria a luat, inițial, nota 3 la Matematică, deşi estimase că va obține o notă între 8 şi 9. Au urmat momente cumplite pentru ea şi pentru familie până când a venit rezultatul contestaţiei. În urma reevaluării lucrării a fost notată cu 8,25.

Şocul e încă mare şi probabil Alexia va avea nevoie de psiholog, spune mama elevei.

„Când am văzut rezultatele a fost şocul vieţii noastre, nu am cuvinte să vă spun prin ce am putut trece. A fost groaznic, groaznic… am supravieţuit, am respirat şi ne-am rugat. Când am văzut nota am zis că nu e adevărat, că trăim un coşmar, că e tastat greşit codul”, a declarat, pentru sursa citată, Roxana, mama fetei.

Nu suntem bine nici acum, cu siguranţă vom apela şi la ajutorul unui psiholog. I-au zdrobit demnitatea unui copil. Mama fetei:

Imediat după aflarea notei de 3, adolescenta şi-a sunat profesoara de matematică, au rezolvat subiectele încă o dată şi tot la nota 8.00 ajungeau. Aşa cum a demonstrat şi recorectarea.

Profesoara de matematică: „Plângea, era un copil distrus”

„I-am evaluat lucrarea şi am încurajat-o cât am putut de mult să treacă peste această situaţie. Plângea, era un copil distrus atunci când m-a sunat şi mi-a comunicat nota de la matematică”, povesteşte şi Laura Amariei, profesor de matematică şi diriginta fetei.

„În școală a fost un copil de 10, e un copil care a finalizat clasa a 8-a cu media 10. Probabil a fost o eroare în momentul în care s-au introdus notele în aplicaţia electronică“, e de părere profesoara de matematică a Alexiei, Camelia Bucşă.

Familia a depus plângere la Inspectoratul Şcolar. „Regretăm ceea ce s-a întâmplat, am cerut un punct de vedere judeţului evaluator în urma autosesizării, dar şi a sesizării familiei copilului”, a spus Gina Brânzan, inspector şcolar general IŞJ Galaţi.

