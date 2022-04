„Din mai 2023 PSD are funcţia de prim-ministru. Vor decide colegii, voi decide şi eu împreună cu colegii mei care e persoana cea mai potrivită, vom decide în momentul respectiv”, a spus Ciolacu, la Digi24 .

„Ce am spus foarte clar şi e ceva logic politic, dacă până acum existau discuţii în spaţiul politic că e posibil ca PSD să îl lase în continuare pe domnul Ciucă să rămână prim-ministru, nefiind preşedintele PNL, nu am ieşit să vin cu vreo explicaţie. Dar în momentul în care devii adversar politic, fiindcă asta e, nu trebuie să ne ascundem, în momentul în care devii preşedintele PNL, şi vă spun cu garanţie de 100%, ceea ce am semnat, se respectă şi domnul Ciucă e un om de onoare, că e militar, şi în momentul acela funcţia de prim-ministru va reveni nu lui Marcel Ciolacu, ci PSD”, a adăugat Ciolacu.

El a menţionat că încă nu a luat decizia dacă va fi sau nu premier începând cu mai 2023. „Dacă consider că am capacitatea şi informaţia de a duce lucrurile în dinamica respectivă, este posibil. Este o provocare pentru orice om politic. Haideţi să ajungem mai aproape de acea zonă”, a afirmat Ciolacu.

Preşedintele PSD a mai spus că în funcţia de premier, din mai 2023, va fi un social-democrat şi nu o persoană din afara partidului.

