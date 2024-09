„Dacă puneam diploma, două luni spuneau că e falsă, că e schimbată poza… S-a cerut pe 544, este un răspuns. Nu o să pun diploma niciodată, ca să ne înțelegem”, a spus Ciolacu, într-o discuție cu jurnaliștii la Palatul Victoria.

Întrebat de jurnalistul Libertatea dacă între timp a găsit originalul sau are doar copia legalizată, premierul a răspuns: „Am găsit și originalul”, apoi a intrat în biroul său.

Ciolacu a spus nota, dar nu a arătat diploma de Bacalaureat

Marcel Ciolacu, candidat la președinție, a declarat pe 2 septembrie că a dat examenul de Bacalaureat în 1986 şi că a luat o medie „suficient de bună”, dar că nu își mai amintește nota.

O zi mai târziu, a spus că a căutat diplomele și a găsit că a luat media 7,03, dar fără să arate documentul, despre care anterior afirmase că este o copie legalizată.

„Bacalaureatul l-am susținut acum 38 de ani, când am terminat liceul. L-am luat cu media 7.03, iar dacă tot am căutat, am și diploma de licență de la facultate, unde am susținut examenul și am luat media 9. Sper că s-au lămurit din acest moment și nu o să vină cineva acum să mă întrebe ce culoare de pix am folosit acum 38 de ani sau ce tip de stilou am folosit când am avut examenul de licență”, a afirmat Marcel Ciolacu pe TikTok, pe 3 septembrie.

Pe 4 septembrie, Gazetarul Cristian Tudor Popescu a susținut că, în absența dovezii originalului diplomei de Bacalaureat a lui Marcel Ciolacu, pot apărea suspiciuni de fals în declarații și uz de fals în scop electoral.

