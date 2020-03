De Petre Dobrescu,

“În noaptea de vineri, am lucrat un schimb de 12 ore în zona COVID-19 desemnată a departamentului de urgență al spitalului meu din New York. Pe parcursul nopții, am examinat șase pacienți care prezentau simptome comune ale noului coronavirus; cinci dintre ei aveau 20 de ani sau 30 de ani”, povestește Kerry Kennedy Meltzer, într-un text apărut în publicația americană The Atlantic.

Medicul descrie cum a ajuns să se teamă, la rându-i, de coronavirus și cum mitul potrivit căruia persoanele tinere sunt mai puțin expuse la boală începe să se clatine.

“Am 28 de ani. Până vineri, când oamenii m-au întrebat dacă sunt speriată, le-aș fi spus că da – pentru țara mea, colegii mei, bunica mea de 92 de ani și toate persoanele cele mai vulnerabile să se îmbolnăvească grav de virus, dar nu pentru mine. Eu, la fel ca mulți alții, am crezut că tinerii au mai puține probabilități de a se îmbolnăvi și că, dacă o fac, boala era ușoară, cu o recuperare rapidă.

Știu acum că nu este cazul. Cert este că tinerii fără probleme clare de sănătate subiacente se îmbolnăvesc grav de COVID-19 în număr semnificativ. Iar tinerii americani – oricât de sănătoși și invincibili se simt – trebuie să înțeleagă asta”, scrie aceasta.

Cum arată o tură a unui medic american în aceste zile

Medicul newyorkez descrie o tură în secția în care sunt primiți suspecții de coronavirus. Iar prin fața ochilor îi trec tot mai mulți tineri.

“Primul meu pacient avea în jur de 20 de ani. (Pentru a le proteja confidențialitatea, mă refer la pacienții mei fără să menționez sexul lor.) Aveau tuse uscată și febră 39 grade, dar radiografia toracică a părut limpede și nivelul de oxigen era la unul suficient. Am vrut să îl testez pentru COVID-19, dar nu era suficient de bolnav pentru a necesita internarea la spital, ceea ce însemna că nu puteam face acest lucru.

Ne dorim cu disperare să putem testa și să avem grijă de toată lumea, de la cei bolnavi grav până la cei ușor bolnavi și îngrijorați, dar cu capacitatea noastră actuală pur și simplu nu putem. Le-am spus că trebuie să presupună că au virusul și le-am dat instrucțiuni despre cum să stea în carantină acasă”, povestește aceasta.

“Mi-am schimbat halatul și mănușile, mi-am verificat masca și ochelarii și am trecut la următorul meu pacient: un student care tușea și se simțea obosit de mai multe zile. A fost cu un prieten înainte de a se îmbolnăvi, iar acel prieten avea simptome de COVID-19, inclusiv de febră. Pacientul a avut probleme în a respira, dar simptomele lor nu au fost severe sau acute – așa cum au confirmat o radiografie toracică și un test al nivelului de oxigen – așa că am recomandat externarea și carantina și a înțeles.

Două persoane tinere au murit în ultimele 24 de ore în România: un bărbat de 39 de ani, din Ialomița, fără probleme medicale secundare și o femeie de 27 de ani din Botoșani, care suferea de diabet.

Bolnavii fără semne grave sunt trimiși să se trateze acasă

“M-am apropiat de următorul meu pacient: un tânăr care suferea de febră, tuse și oboseală extremă în ultimele trei zile. Șeful lui nu credea că e bolnav, așa că a continuat să efectueze ture lungi lucrând cu clienții la o afacere locală. După ce am examinat pacientul, am stabilit că acesta era în aceeași categorie cu cei trei precedenți pe care i-am văzut – bolnav, dar nu suficient de bolnav pentru a primi un pat prețios de spital sau test COVID-19 – așa că i-am dat lichide, Tylenol și o notă pentru angajator care confirmă faptul că era într-adevăr bolnav și avea nevoie să rămână acasă”.

Iar șirul tinerilor care vin la spital pare nesfărșit:

“Noaptea târziu, un alt pacient tânăr a venit cu febră ridicată și fără condiții de sănătate subiacente. A avut o tuse uscată în ultimele patru zile. A venit la spital după ce a descoperit că nu a reușit să meargă câțiva metri fără să respire sever. Pe radiografia toracică, am văzut plămâni care erau aproape complet albiți, ceea ce indică o cantitate semnificativă de inflamație. Era clar cât de inconfortabil se simțea și cât de disperat încerca să respire. Era într-o categorie diferită de pacienții anteriori pe care îi văzusem în acea noapte. Avea nevoie să fie internat. Avea nevoie de testare. Avea nevoie de monitorizare atentă. Am sunat echipa Unității de Terapie Intensivă și l-au internat pe tânărul pacient la spital”.

Câteva ore mai târziu doar un aparat de respirat îl mai menținea în viață.

Jumătate dintre bolnavii din California sunt tineri

Statisticile recente sugerează că ceea ce am văzut în acea noapte nu este neobișnuit. Marți, guvernatorul din California, Gavin Newsom, a declarat că jumătate din cele 2.102 de persoane care au fost depistate pozitiv COVID-19 în statul său aveau vârste cuprinse între 18 și 49 de ani. Centrele pentru controlul și prevenirea bolilor au publicat date pe 18 martie care arată că, în perioada 12 februarie – 16 martie, aproape 40 la sută dintre pacienții americani cu COVID-19, care erau suficient de bolnavi pentru a fi spitalizați, aveau vârste între 20 și 54 de ani, remarcă medicul american.

Și totuși, tinerii americani se simt în continuare invincibili în fața bolii:

“În ciuda acestor cifre alarmante, prea puțini tineri americani renunță la falsa credință că sunt în siguranță față de COVID-19. A doua zi după ce raportul CDC a fost lansat, studenții de la colegiu au început să răspundă la un sondaj. Doar 50 la sută au spus că sunt preocupați de contractarea COVID-19. Cincizeci și trei la sută au recunoscut că ei sau prietenii lor au mers la adunări sociale în săptămâna precedentă”.

“Mai avem nevoie de date mai bune pentru a înțelege pe deplin modul în care tinerii sunt afectați de COVID-19, dar până când putem obține acest lucru, trebuie să răspândim vestea și să cerem prietenilor și familiei – indiferent de vârsta lor – să rămână acasă”, concluzionează aceasta.



