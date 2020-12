„Astă-vară se acumulau picăturile de transpirație până în botoși. Când ne dezechipam, apa era ca și cum ai fi avut cizmele sparte și aveai efectiv apă pe tot piciorul”, povestește Constantin Constantin, asistent medical la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș din București.

Constantin Constantin, asistent medical, secția de boli infecțioase a Institutului Matei Balș | Foto: Vlad Chirea

Constantin este unul dintre cei aproximativ 140 de medici și asistenți care s-au vaccinat duminică la „Matei Balș”. A fost printre primii pe listă, iar după o oră și jumătate de la vaccin spunea că se simte atât de bine că ar putea chiar să alerge prin ploaie, în curtea spitalului.

600 de cadre medicale de la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș se vor vaccina din primul lot de vaccinuri.

Are 50 de ani și mai bine de jumătate dintre ei i-a petrecut în institut. De 12 ani lucrează la secția de boli infecțioase a spitalului, dar ce a văzut în ultimul an acolo nu se compară cu nimic.

Unii pacienți cu COVID-19 refuzau să-și ia tratamentul

„A fost o perioadă grea”, spune el. A îngrijit pacienți cu forme severe ale bolii, dar și pacienți la care infecția cu coronavirus a dat simptomele unei simple răceli. A avut pe mână și negaționiști, care s-au lăsat greu convinși să-și ia medicamentele.

Un cadru medical se vaccinează anti-COVID la Spitalul Victor Babeș | Foto: Vlad Chirea

Iar pentru el și colegii săi a fost dificil mai ales fizic. Oboseala, echipamentele de protecție grele, combinezoanele complet închise în care abia putea respira, teama de necunoscut ar fi putut să-l facă să renunțe la a mai lupta în prima linie cu pandemia.

Soția sa lucrează tot la „Matei Balș”, unde este economist, și urmează să-și facă vaccinul miercuri.

Am avut tot timpul sprijin din partea familiei. Fetița de 16 ani este foarte grijulie, tot timpul spune „tata, ai grijă!”. Și acum la vaccin mi-a zis: „tata, vezi că o să te doară mâna, o să te doară capul”. I-am spus: „bine, dar de unde știi?”. „Păi ce, eu nu mă documentez?!”. Constantin Constantin, asistent medical, Institutul Matei Balș:

„Abia așteptam să ajungă vaccinul”

Vaccinul anti-COVID, venit în România reprezintă soluția la problemele create de pandemie, crede Maria Nițescu.

Este noul manager interimar al Institutului Matei Balș, cu peste 10 ani de activitate în acest spital, în domeniul siguranței alimentare. Nu a avut emoții cu privire la vaccin, ba chiar îl aștepta cu nerăbdare.

Maria Nițescu, manager interimar al Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș | Foto: Vlad Chirea

„Mă simt foarte bine. Abia așteptam momentul acesta, să ajungă vaccinul la Balș. Sunt convinsă că, din momentul în care voi dezvolta anticorpi, chiar dacă va trebui să port mască în continuare, voi avea ceva mai multă siguranță că nu mă voi îmbolnăvi”, spune Nițescu.

Vaccinarea reprezintă singura măsură eficientă de a pune capăt acestei epidemii și de a reveni la normalitatea dinainte. Maria Nițescu, manager interimar al Institutului Matei Balș:

Maria Nițescu mai are doi medici în familie, pe fiul său și pe soția lui. Primul lucrează în chirurgie plastică, iar nora este rezidentă la Spitalul Victor Babeș, unitate spitalicească dedicată pacienților cu COVID-19. Ambii se vor vaccina.

Un cadru medical se vaccinează anti-COVID la Spitalul Victor Babeș | Foto: Vlad Chirea

„Fiul meu lucrează în chirurgie plastică, unde vin pacienți arși, nu ai timp să îi testezi, trebuie să intervii imediat. Trebuie să fie protejați împotriva acestui virus. Ne protejăm pe noi, dar îi protejăm, în același timp, și pe cei din jurul nostru”, punctează managerul de la „Balș”.

Trei rezidenți de 26 și 28 de ani au fost în prima linie cu medicii

La Spitalul Victor Babeș s-au vaccinat duminică puțin peste 100 de cadre medicale, iar în următoarele trei zile se vor imuniza încă aproximativ 400.

Primii au fost vaccinați medicii, asistenții, rezidenții și infirmierii, urmând apoi oamenii din personalul administrativ și tehnic.

Andreea Popică, este, la 28 de ani, medic rezident în secția de boli infecțioase a Spitalului Victor Babeș | Foto: Vlad Chirea

La 28 de ani, Andreea Popică este medic rezident în secția de boli infecțioase a spitalului.

„Nu-mi doresc să fac această boală, nu-mi doresc să o dau nimănui și trebuie să terminăm, la un moment dat, pandemia”, explică aceasta motivul pentru care s-a vaccinat duminică.

„Oamenii să vorbească cu medicii despre temerile lor”

La fel ca Andreea Popică, Ștefan Malciolu și Alexandra Grigore lucrează ca medici rezidenți în secția de boli infecțioase. „A fost o perioadă solicitantă, altfel decât am crezut că va fi când am ales boli infecțioase. Am avut cazuri foarte grave, pacienți care au murit, mai mulți decât mă așteptam”, spune Ștefan Malciolu. Adaugă că nu va uita curând toate astea.

Pentru el, vaccinul este un pas înainte pentru a opri pandemia. Vine dintr-o familie de medici și toți se vor imuniza.

Alexandra Grigore (stânga) și Ștefan Malciolu (dreapta) au amândoi 26 de ani și sunt medici rezidenți în secția de boli infecțioase a Spitalului Victor Babeș | Foto: Vlad Chirea

„Eu aștept momentul în care voi face anticorpi”, spune și Alexandra Grigore. Nu se aștepta să treacă vreodată printr-o pandemie atunci când a ales la facultate specializarea boli infecțioase, dar nici după aproape un an de când și-a început rezidențiatul la „Victor Babeș” nu regretă și nu s-a gândit să renunțe.

Și-a făcut vaccinul în speranța că pandemia va fi oprită, iar totul va reveni cât de cât la normal. Alexandra Grigore îi sfătuiește pe români să se informeze înainte să spună „nu” vaccinării, să vorbească cu personalul medical despre vaccin, să nu se mai uite la ce scrie pe rețelele de socializare. „Eventual, pot lua legătura cu medicul de familie, dar să întrebe despre vaccin dintr-o sursă sigură”, spune medicul rezident.

Kinetoterapeut care a tratat pacienți cu COVID-19: „Și ei s-au implicat în efortul medicilor de a-i ajuta”

Eugenia Copilu este kinetoterapeutul Spitalului Victor Babeș de patru ani, iar de când a izbucnit pandemia a tratat doar pacienți infectați cu coronavirus.

Eugenia Copilu, kinetoterapeut la Spitalul Victor Babeș | Foto: Vlad Chirea

Boala i-a pus pe unii dintre ei atât de rău la pământ încât nu s-au mai putut mișca, au pierdut din forța musculară și au avut nevoie de ajutor ca să învețe din nou să meargă.

„Mulți pacienți m-au impresionat prin perseverența cu care lucrează, fac exerciții. Și ei se implică în efortul medicilor pentru ei”, spune Eugenia Copilu.

Din punctul de vedere al cadrului medical care lucrează într-un spital de boli infecțioase și a lucrat numai cu pacienți cu COVID le transmit tuturor să încerce să înțeleagă că trebuie să se vaccineze, pentru că trebuie să se protejeze. Eu am ales să mă vaccinez pentru că vreau să mă protejez pe mine și pe cei din jur. Eugenia Copilu, kinetoterapeut, Spitalul „Victor Babeș”:

„Pleacă pacienții mulțumindu-ne că le-am salvat viața”

Pentru Niculina Roșu, asistent medical șef la secția de pneumologie a Spitalului Victor Babeș, cel mai mare regret în toată această pandemie este că nu își mai poate duce nepoții, de 7 și 4 ani, în parc.

Niculina Roșu, asistentă șefă la Spitalul Victor Babeș. Foto: Vlad Chirea

Pe ultimii 26 de ani i-a petrecut în spital și acum se apropie de vârsta pensionării.

Sper ca după acest vaccin să ne luăm viețile înapoi, să ne aducă bucuriile înapoi. Să putem merge cu nepoții în parc. Mă întreabă nepoțica: «mamaia, când scăpăm de virus?». Vom scăpa după ce ne vaccinăm și ne imunizăm cu toții. Niculina Roșu, asistent medical șef , Spitalul Victor Babeș:

Înțelege scepticismul unor români în privința vaccinului, pentru că a fost în acel punct, însă s-a convins după multă informare din surse sigure: „M-am gândit că trebuie să fie bine, pentru că niște oameni de știință acolo lucrează pentru noi”.

Un cadru medical se vaccinează la Institutul Matei Balș | Foto: Vlad Chirea

„Să știți că atunci când pleacă, pacienții ne spun «sărut mâna, sănătate și vă mulțumim frumos că ne-ați salvat»”, povestește Niculina Roșu.

Medic: „Am văzut murind oameni care nu ar fi trebuit să moară”

Aproape 300 de cadre medicale de la Spitalul Victor Babeș au fost infectate cu coronavirus la un moment dat, potrivit directorului medical al spitalului, Simin Florescu.

Câțiva medici și asistenți care au fost bolnavi s-au vaccinat sau se vor vaccina zilele următoare, alții însă mai trebuie să aștepte, pentru că au trecut prea curând prin boală.

Simin Florescu, directorul medical al Spitalului Victor Babeș | Foto: Vlad Chirea

„Noi, fiind spital de fază unu, am văzut absolut tot ce poate să însemne această boală, am văzut ce înseamnă evoluție imprevizibilă a bolii și am văzut consecințele catastrofice pe care le poate avea în anumite cazuri. Cea mai mare parte a personalului medical și-a dorit această vaccinare, iar cei care încă ezită sunt convinsă că se vor răzgândi în următoarele zile”, spune Simin Florescu.

Medicii au văzut murind oameni care nu ar fi trebuit să moară. Au văzut murind familii întregi care nu ar fi murit altfel. Au văzut niște complicații îngrozitoare la oameni tineri și lucrurile astea te marchează. Apariția acestui vaccin pentru noi reprezintă rezolvarea. Simin Florescu, director medical, Spitalul Victor Babeș:

În total, în prima zi a campaniei, au fost vaccinate aproape 1.000 de cadre medicale din toate cele zece unități medicale aflate în prima linie în lupta cu COVID-19, din prima tranșă de vaccinuri livrate în data de 25 decembrie. Vaccinarea va continua luni, 28 decembrie, și marți, 29 decembrie.

